No Beef Bourguignon

Beliebte Beef-Rezepte schmecken auch vegan!

Zubereitung

Zutaten:



Bourguignon:

100 g Räuchertofu

800 g Jackfruit aus der Dose

400 g braune Champignons

2 Karotten

1 Gemüsezwiebel

5 Knoblauchzehen

2 EL pflanzliches Öl

3 EL Mehl

1 TL Paprikapulver edelsüß

2 Lorbeerblätter

1 TL getrockneter Thymian

Salz

Pfeffer

3 EL Tomatenmark

500 ml Gemüsesuppe

Kartoffelpüree:

Salz

1 kg Kartoffeln

1 TL getrockneter Thymian

3 EL Pflanzenmargarine

250 ml Sojasahne

frisch gemahlener Pfeffer

Zum Servieren: 1 Handvoll Thymianstängel

Zubereitung:

Den Räuchertofu grob reiben. Die Jackfruit abtropfen lassen, die harten Teile abschneiden und entsorgen. Die Champignons und Karotten fein würfeln. Die Zwiebel und den Knoblauch fein hacken. In einem großen Topf den Tofu 3 Minuten in Öl anbraten. Jackfruit, Pilze, Karotten, Zwiebel und Knoblauch hinzugeben und 5 Minuten mitbraten. Mehl unterrühren. Gewürze, Thymian, Salz, Pfeffer und Tomatenmark hinzufügen und alles 5 Minuten garen. Gemüsesuppe hinzugegeben, alles aufkochen und zugedeckt bei schwacher Hitze 1 Stunde köcheln lassen. In der Zwischenzeit für das Püree die Kartoffeln gar kochen. Dann abgießen und in einer Schüssel zu Mus stampfen. Thymian, Margarine und einen Schuss der Sojasahne hinzugeben und verrühren. Nach und nach die restliche Sahne hinzugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Alles in tiefen Tellern anrichten und mit Thymian bestreut servieren.