BioNTech hat Gewinn mehr als verdreifacht

Das deutsche Biotechunternehmen BioNTech hat seinen Gewinn im ersten Quartal dank starker Geschäfte mit seinem Covid-19-Impfstoff mehr als verdreifacht. Der Nettogewinn sprang von 1,1 Mrd. Euro vor Jahresfrist auf knapp 3,7 Mrd. Euro, wie BioNTech am Montag mitteilte. Der Umsatz sprang von gut 2 auf 6,4 Mrd. Euro.

"Infolge eines erhöhten Auftragsvolumens, das Ende 2021 aufgrund der aufkommenden Omikron-Variante zunächst einging, haben wir das Jahr 2022 mit starken Umsätzen und Ergebnissen begonnen", sagte Finanzchef Jens Holstein. Er sieht die Firma auf Kurs zu ihren Jahreszielen.

17 Mrd. Euro Umsatz

Für 2022 rechnet BioNTech unverändert mit einem Umsatz mit seinem Covid-19-Impfstoff von 13 bis 17 Mrd. Euro. Auch der US-Partner Pfizer, mit dem BioNTech bei dem Impfstoff zusammenarbeiten, hatte vor kurzem seine Umsatzprognose von 32 Mrd. Dollar (rund 30 Mrd. Euro) für das Vakzin bestätigt. Beide Unternehmen hatten im vergangenen Jahr ihre Geschäftsziele für den Impfstoff mehrfach angehoben. Mit den Lockerungen von Coronabeschränkungen in vielen Ländern hat sich das rasante Wachstum inzwischen aber verlangsamt. Für 2022 haben BioNTech und Pfizer unverändert Lieferverträge über rund 2,4 Milliarden Impfdosen unterzeichnet. 2021 wurden rund 2,6 Milliarden Dosen ausgeliefert.

Der US-Impfstoff-Konkurrent Moderna hatte in der vergangenen Woche die Prognose für sein Covid-19-Vakzin über 21 Mrd. Dollar ebenfalls bekräftigt. Dabei geht Moderna wegen der erwarteten Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen im Herbst für die zweite Jahreshälfte von höheren Umsätzen aus als im ersten Halbjahr. Das Unternehmen entwickelt einen Booster, der sich sowohl gegen das ursprüngliche Coronavirus als auch die Omikron-Variante richtet.

Warten auf Omikron-Impfstoff

BioNTech und Pfizer arbeiten an einem an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff. Sie gehen davon aus, in den kommenden Wochen erste Daten aus der im Jänner begonnenen klinischen Studie veröffentlichen zu können. Die Studie wurde in der Zwischenzeit um mehrere neue Kohorten erweitert, darunter eine, die auch einen bivalenten Omikron-Impfstoff untersucht, der auch die ursprüngliche Wuhan-Variante mit abdeckt. Ursprünglich war BioNTech davon ausgegangen, dass der Omikron-Impfstoff im Frühjahr bereitstehen könnte. In Arbeit ist auch noch der Covid-Impfstoff für Kinder unter fünf Jahren, zu dem BioNTech Daten aus der klinischen Studie ebenfalls in den kommenden Wochen erwartet.