China-Proteste gegen Covid-Gefängnis

Öffentliche Proteste gegen die strikten Covid-Maßnahmen und Präsident Xi.

Peking. Das gab es in dieser massiven Form noch nie in China: Seit Tagen gehen in Schanghai, Peking und anderen Städte aufgebrachte Demonstranten auf die Straße. Sie sind wütend wegen der Null-Covid-Strategie. Als Zeichen gegen die Zensur halten sie weiße Blätter hoch. In Schanghai riefen sie: „Nieder mit der kommunistischen Partei, nieder mit Xi Jinping.“ Es ist die bisher größte Her­ausforderung für den gerade zum Alleinherrscher gekrönten Staats- und Parteichef. Auslöser für die Demos war ein Wohnungsbrand mit zehn Todesopfern in der Millionenme­tropole Ürümqi. Viele Chinesen sind überzeugt, dass strenge Corona-Beschränkungen eine Rettung verhindert haben: „Wir wollen keine PCR-Tests, wir wollen Freiheit.“

China. This is how you fight the NWO. ???????? pic.twitter.com/7WuV8JXB4m — AmericanPatriot ???????? (@ColdWarPatriot) November 25, 2022

Festnahme. Am Rande der Demos in Schanghai wurde der britische BBC-Journalist Ed Lawrence festgenommen. Er sei von Polizisten geschlagen und getreten worden, so Lawrence nach seiner Freilassung Stunden später. China argumentiert damit, dass sich der Reporter nicht gleich als Journalist zu erkennen gegeben hat.