Corona-Zahlen steigen wieder: Das sind die Hotspots

In diesen Bezirken werden derzeit am meisten Corona-Fälle gemeldet.

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen wieder an. Am gestrigen Donnerstag wurden 5.092 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet – die 7-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei 351. Die Corona-Experten gehen davon aus, dass das Infektionsgeschehen nun wieder Geschwindigkeit aufnimmt. Die laufenden Analysen auf das Vorkommen von SARS-CoV-2 im Abwasser haben zuletzt bereits in den meisten Bundesländern einen deutlichen Anstieg von Coronavirus-Nachweisen gezeigt

Der Anteil der Varianten BQ.1, BQ.1.1 und BQ.1.10 wuchs von 21,2 Prozent in der Kalenderwoche 45 auf rund 30 Prozent in der vorletzten KW 46. Aufgrund des zunehmenden Anteils dieser Varianten lasse sich eine Beschleunigung des Infektionsgeschehens erwarten, erläuterten die Experten von TU Wien, MedUni Wien und Gesundheit Österreich GmbH (GÖG).

Corona-Hotspots

Auf regionaler Ebene sind bereits jetzt wieder Corona-Hotspots zu erkennen. Hier werden aktuell am meisten Fälle gemeldet.

Bezirk Sieben-Tages-Inzidenz Rust 693 Neusiedl am See 657 Mistelbach 613 Waidhofen an der Thaya 577 Hollabrunn 559 Tulln 543 Gänserndorf 511 Mödling 508 Wien 505 Sankt Pölten 503

Die Hotspots befinden sich dabei allesamt im Osten Österreichs. Am meisten Fälle werden derzeit in Rust, Neusiedl und Mistelbach gemeldet, am wenigsten Fälle gibt es in Murau, Liezen und Feldkirchen.