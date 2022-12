Erste Schule führt Maskenpflicht wieder ein

In einer Volksschule in Wien-Liesing müssen alle Kinder Maske tragen und sich testen lassen.

Bisher blieb Österreich zwar von einer neuen Winter-Welle verschont, regional kam es zuletzt aber wieder zu größeren Corona-Ausbrüchen. Betroffen sind dabei insbesondere auch die Schulen, die vor den Weihnachtsferien mit einem Anstieg der Fälle kämpfen. Eine Volksschule in Wien-Liesing greift nun zu drastischen Mitteln und führt kurzerhand die Masken- und Testpflicht wieder ein.

Masken- und Testpflicht

In einem Schreiben wurden die Eltern darüber informiert, dass das Weihnachtssingen von einer Corona-positiven Person besucht wurde und es auch in der Sammelgruppe des Frühdienstes einen positiven Fall gibt. In Absprache mit der Bildungsdirektion und der MA15 gilt deshalb ab sofort für alle Kinder und Erwachsenen im gesamten Schulhaus eine Maskenpflicht.

Zudem werden auch bei allen Schülern am 21. Und 23. Dezember Antigentests durchgeführt. Sollte ein Kind kein Einverständnis dafür haben, muss ein Testergebnis einer befugten Stelle vorgewiesen werden. Ist ein solches nicht vorhanden, darf das Kind nicht am Unterricht teilnehmen.