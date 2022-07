Fail: Michael Ludwig ohne Maske in der Straßenbahn

Bei der Einweihung einer Straßenbahn sorgte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig unfreiwillig für Lacher.

Michael Ludwig als Masken-Muffel? Passanten staunten nicht schlecht, als sie Wiens Bürgermeister am Mittwoch "oben ohne" aus einer Straßenbahn steigen sahen – und das, obwohl in öffentlichen Verkehrsmittel in Wien Maskenpflicht herrscht.

© zVg ×

© zVg ×

Freilich handelte es ich nur um die Einweihung einer Straßenbahn – in der Garnitur waren keine Passagiere. Doch für Lacher im Netz sorgten die Fotos von Michael Ludwig allemal.

Wien verschärft Corona-Regeln

Erst diese Woche verschärfte Ludwig die Corona-Regeln in Wien weiter – und zwar für den Gesundheitsbereich. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Spitälern und Pflegeheimen wird eine durchgehende Maskenpflicht verordnet. Außerdem wird in Krankenhäusern die Anzahl der Besuche reduziert. Pro Patient und Tag sind laut der neuen Wiener Verordnung nur mehr drei PCR-getestete Besucher erlaubt.

Zusätzlich ist der Besuch durch eine weitere Person möglich, wenn diese nötige Unterstützungsleistungen für den Patienten durchführt. Wien ist zuletzt bereits wiederholt einen vorsichtigeren Weg in Sachen Corona-Maßnahmen gegangen. Aktuell gilt in der Bundeshauptstadt auch eine FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat kürzlich angesichts der sommerlichen Coronawelle weitere Verschärfungen im August nicht ausgeschlossen.