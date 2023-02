Hier wird die Maskenpflicht bereits jetzt geockert

In diesen Krankenhäusern muss man nur noch bei direktem Patientenkontakt eine Maske tragen.

Auf dem Weg zum kompletten Aus für die Maskenpflicht in den Krankenhäusern und Pflegeheimen mit 30. April schreiten die landeseigenen tirol kliniken, zu denen die Krankenanstalten in Innsbruck, Hall in Tirol, Natters und Zirl gehören, bereits ab sofort zu Lockerungen. Die FFP2-Maskenpflicht für Mitarbeiter und Besucher ist nur mehr auf den direkten Patientenkontakt beschränkt, bestätigte ein Sprecher der APA.

In Gängen, Sozialräumen, auf den Stationen oder in den Speisesälen muss keine Maske mehr getragen werden, hieß es. Die tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden am Dienstag per Brief davon in Kenntnis gesetzt.