Masken-Aus in Wien? Das sagt Bürgermeister Ludwig

Gesundheitsminister Rauch hat das allgemeine Corona-Aus verkündet – doch in Wien gilt immer noch die Maskenpflicht in Öffis.

Die Pandemie ist in Österreich demnächst vorbei, zumindest legistisch – das hat Gesundheitsminister Rauch am Wochenende verkündet. Demnach will er im ersten Halbjahr alle Corona-Regeln abschaffen. Corona soll damit keine meldepflichtige Erkrankung mehr sein – auch die Quarantäne und Gratis-Tests für Symptomlose sollen wegfallen.

Abseits der Bundeshauptstadt ist von Corona-Regelungen aktuell kaum mehr etwas zu merken, auch wenn etliche weiter in Kraft sind, die allerdings vielfach nicht den Alltag betreffen. Weiter vorgeschrieben ist derzeit eine FFP2-Maske beim Besuch von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. In Wien kommt hier noch eine Testpflicht dazu. Der Mund-Nasen-Schutz ist in der Bundeshauptstadt auch in öffentlichen Verkehrsmitteln anzulegen. Wie es hier weitergehen wird, hat Bürgermeister Ludwig im Interview mit Wien heute verkündet.

Maskenpflicht bleibt weiter

„Die Hoffnung besteht, dass es mit dem Frühjahr bessere Rahmenbedingungen geben wird, um auf die Maskenpflicht zu verzichten.“ Das soll zu gegebener Zeit entschieden werden. Aber: „Die Hoffnung ist eine sehr große in diesem Bereich.“ Derzeit sei die Öffi-Maskenpflicht noch sinnvoll, nicht nur aufgrund von CoV, sondern auch der Grippewelle und anderen Viren, so Ludwig.

Zuvor hatte schon die FPÖ von Ludwig gefordert, die Maskenpflicht sofort aufzuheben. „Nachdem jetzt sogar der deutsche Gesundheitsminister und Corona-Hysteriker Karl Lauterbach die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr abschafft, bleibt nur mehr SPÖ-Bürgermeister Ludwig in Wien mit seinen Corona-Schikanen übrig", so Nepp in einer Aussendung.