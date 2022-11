Über 2 Millionen PCR-Tests bei "NÖ gurgelt" ausgewertet

Höchststand mit 33.280 Proben am 9. Jänner - Aktuell werden täglich bis zu 2.000 Tests in Boxen eingeworfen

Im Rahmen von "Niederösterreich gurgelt" sind seit 25. Oktober des Vorjahres 2,342.174 PCR-Tests ausgewertet worden. Am bisher stärksten wurde das in Kooperation mit der Lebensmittelkette Spar angebotene Service am 9. Jänner genutzt. Abgegeben wurden damals 33.280 Proben. Nun werden nach Angaben von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Montag bis zu 2.000 Tests täglich in die Boxen eingeworfen.

Abgeholt und zur Auswertung eingebracht werden können Gurgeltests in 240 Spar-Filialen. Hinzu kommen 14 Standorte von Spar-Express sowie 34 Restaurants der Kette McDonald's im Bundesland, wo die Abgabe auch an Sonn- und Feiertagen möglich ist.