Wien: Erst im Frühling fallen die Masken

Der Gesundheitsminister will das Aus aller Regeln. Wien prüft noch.

Wien. Die Pandemie ist in Österreich demnächst vorbei, zumindest legistisch. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) kündigte an, alle Corona-Gesetze und -Verordnungen noch im ersten Halbjahr 2023 abzuschaffen. Corona soll damit keine meldepflichtige Erkrankung mehr sein, sondern wie die Grippe behandelt werden. Die Immunisierung der Bevölkerung sei hoch genug, auch sei genug Impfstoff im Land.

Ludwig hofft auf das baldige Masken-Aus

Im Frühling. Nach der Ankündigung von Rauch kann sich auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) das baldige Ende für die Maskenpflicht in Wien vorstellen. Die Hoffnung dahingehend sei „groß“.

Aktuell weiter Maske in Öffis. Derzeit gilt in Wien weiterhin die FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. „Ich habe mich in der gesamten Pandemie immer sehr gut beraten lassen von einem Expertenkreis. Das werde ich auch jetzt machen“, sagte Ludwig in Wien heute. Und Ludwig führt aus: „Die Hoffnung besteht, dass es mit dem Frühjahr bessere Rahmenbedingungen geben wird, um auf die Maskenpflicht zu verzichten.“ Sprich: Ab März können die Masken fallen.

Grippewelle und neue Mutante als Faktor

Variante abwarten. Allerdings ist laut dem Bürgermeister ein Ende der Öffi-Maskenpflicht derzeit nicht sinnvoll. Nicht nur aufgrund von Corona, sondern auch der Grippewelle und anderen Viren.

Was Corona betrifft, schwappt derzeit eine neue, hochaggressive Variante aus den Vereinigten Staaten nach Europa über. Unter dem Namen XBB.1.5. breitet sich die Mutante rasend schnell aus. Ob sie zu schwereren Verläufen führt, ist unbekannt.

228 mit Corona im Spital. Aktuell liegen in Wiens Normalstationen 228 Patienten mit Corona, die Zahl sinkt seit dem neuen Jahr ständig (siehe Grafik unten). In ganz Österreich sind etwa vier Mal so viele Personen mit Corona im Spital. In Wien gibt es 10.869 aktive Coronafälle, in Österreich 26.000.