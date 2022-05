Netflix: Wer Konto teilt, zahlt ab Oktober mehr

Kunden des Streaming-Dienstes müssen sich auf Änderungen einstellen.

Los Gatos. Beim Streaming-Platzhirsch Netflix läuft es nicht mehr rund, in den ersten Monaten 2022 sprangen erstmals 200.000 Nutzer ab. Jetzt will Netflix seine Bilanz wieder aufpolieren und angepeilte Änderungen früher bringen als geplant. So soll für das Teilen des Netflix-Kontos mit Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, schon ab Oktober eine Zusatzgebühr verrechnet werden, berichtet die New York Times. Auch ein günstigeres Abo mit Werbung soll noch heuer starten.