× Der Champion ist da: WWE® 2K23 wird noch stärker, wenn John Cena mitmischt

Dazu kommen das Bad Bunny Bonus Pack mit Musik-Megastars, verbessertes Gameplay, eine einzigartige Wendung beim Showcase, die brandneuen WarGames, Verbesserungen bei Mein GM und Meine FRAKTION und mehr.

New York, München – 23. Januar 2023 – 2K gab heute bekannt, dass WWE® 2K23, der neueste Teil der von Visual Concepts entwickelten WWE-Videospiele-Reihe, demnächst auf PlayStation® 5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam erscheint. Zur Feier seines 20-jährigen Jubiläums als WWE-Superstar ziert der 16-fache World Champion John Cena, Hollywood-Legende, Rekorde setzender Philanthrop und WWE 2K23 Executive Soundtrack Producer, das Cover aller Editionen des Spiels mit drei seiner typischen Posen. Das weltweit bekannte Musikwunder Bad Bunny – Billboard-Topkünstler des Jahres und 2022 einer der meist gestreamten Künstler weltweit – gibt ebenfalls sein Debüt in WWE 2K*.

WWE 2K23 bietet verschiedene Verbesserungen in der Reihe, darunter eine einzigartige neue Variante des 2K-Showcase, die WWE 2K-Einführung der bei den Fans beliebten WarGames und Erweiterungen für mehrere populäre Spielmodi. Außerdem können sich Fans auf eine umfassende Auswahl an WWE-Superstars und Legenden freuen, darunter Roman Reigns, „American Nightmare“ Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, „Stone Cold“ Steve Austin und weitere. Unglaublich realistische Grafik, Animationen, Kameraperspektiven und Beleuchtung sowie eine intuitive Steuerung und eine neue optionale Pinning-Mechanik unterstützen das immersive Erlebnis. Die WWE 2K23 Deluxe Edition und die Icon Edition sollen weltweit am Dienstag, den 14. März 2023 im Early Access erscheinen, gefolgt von der Standard Edition und Cross-Gen am Freitag, den 17. März 2023.

„Es freut mich sehr, die Geschichte meiner Karriere im WWE 2K23 Showcase erzählen zu können“, so John Cena. „2K hat fantastische Arbeit geleistet, um der WWE 2K-Reihe mit diesem Konzept noch mehr Leben einzuhauchen, und ich fühle mich geehrt, auf dem Cover von WWE 2K23 zu sein.“

„Genau wie unser Cover-Star John Cena ist auch das Team von Visual Concepts nicht vor der Herausforderung zurückgeschreckt und hat bewiesen, dass die Qualität von WWE 2K nicht zu schlagen ist“, so Greg Thomas, President von Visual Concepts. „WWE 2K23 fügt dem Sieger-Konzept der Reihe noch so viel mehr hinzu. Wir sind besonders gespannt darauf, wie die Fans auf das 2K Showcase und WarGames reagieren.“

WWE 2K23 wartet mit vielen Markenzeichen der Reihe auf und bietet darüber hinaus Neuerungen und Varianten bei den Fan-Favoriten:

• 2K Showcase mit John Cena: John Cena im Ring besiegt zu haben, ist eine Errungenschaft, mit der sich nur wenige Superstars brüsten können. In einer noch nie dagewesenen neuen Variante des 2K Showcase können Spieler:innen in die Stiefel einiger der härtesten Konkurrenten von Cena schlüpfen, mit nur einem Ziel vor Augen: Den Mann zu besiegen, der „nie aufgibt“. In der interaktiven Sport-Entertainment-Dokumentation erzählt Cena persönlich seine 20-jährige WWE-Karriere mithilfe der einzigartigen Slingshot-Technik von 2K, die für nahtlose Übergänge zwischen Gameplay und Live-Action-Material sogt, um die entscheidenden Momente der einzelnen Matches zum Leben zu erwecken;

• WarGames: Die bei Fans beliebten, chaotischen und actiongeladenen WarGames geben in WWE 2K23 ihr Debüt und bringen den Puls in die Höhe treibende Action 3v3 und 4v4 für Solo-Spieler:innen oder im Multiplayer-Chaos in zwei nebeneinander liegenden Ringen, die von einem doppelten Stahlkäfig umgeben sind;

• Mein GM: Jetzt stehen mehr GMs zur Auswahl – man kann aber auch seinen eigenen GM erstellen – dazu kommen weitere Show-Optionen, Mehrfach-Seasons, erweiterte Match-Karten und mehr Match-Typen für bis zu vier Spieler:innen. Sie stellen einen Roster zusammen, verwalten Budgets, nehmen Free Agents unter Vertrag, wählen aus verschiedenen Matchtypen, Arena-Locations, Produktionselementen und mehr – all das mit dem Ziel, einen GM-Rivalen in wöchentlichen Rating-Wettbewerben auszustechen;

• Meine FRAKTION: Bietet jetzt Online-Multiplayer-Action und dazu kehrt der Team-Aufbau-Modus zurück, in dem die Spieler:innen eine Reihe an WWE-Superstars und Legenden sammeln, um ihr ultimatives Viererteam aufzustellen. Die Spieler:innen können jetzt mit ihrer Fraktion online um die globale Dominanz oder in den Weekly Towers and Faction Wars Im Laufe des Jahres werden beständig neue Themen-Kartenpakete und Ziele veröffentlicht**;

• Meine Story: Aufstrebende Superstars können in Meine Story durch den Vorhang auf die Bühne treten, ihr WWE-Debüt geben und mit Entscheidungen den Verlauf ihrer Karriere beeinflussen. Mit individuellen Handlungssträngen für die Men's Division und Women's Division und der Möglichkeit, selbst erstellte Superstars zu importieren, unternehmen die Spieler:innen eine Reise von den bescheidenen Anfängen als Rookie bis zur unsterblichen WWE-Legende;

• Universe: Die ultimative WWE Universe-Sandbox überlässt Spieler:innen die Leitung ihrer eigenen Version der WWE, von Superstar-Kadern, Fehden, Champions bis hin zu wöchentlichen Shows und Premium-Live-Events! Zu den Updates bei Universe gehören ein überarbeitetes Story-System und mehr;

• Creation Suite: Eines der bekanntesten Features der WWE 2K-Reihe, die Creation Suite, kehrt mit plattformübergreifenden Community-Werken zurück. Es gibt auch die Möglichkeit, eigene Superstars, GMs, Arenen, Eingänge, Move-Sets, Championships und mehr zu designen. Die eigenen Arenen sind jetzt online spielbar; für selbst erstellte Eingänge wurden die Individualisierungsmöglichkeiten erweitert.

WWE 2K23-Editionen und Vorbestellerboni

Es gibt vier verschiedene Editionen von WWE 2K23: Standard Edition, Cross-Gen, Deluxe Edition, und Icon Edition:

• Die Standard Edition wird zum Preis von 59,99 Euro sowohl physisch als auch digital auf Previous-Gen-Plattformen (PS4, Xbox One) und PC sowie zum Preis von 69,99 Euro auf Current-Gen-Konsolen (PS5 und Xbox Series X|S) erhältlich sein;

• Die Cross-Gen-Edition wird digital zum Preis von 74,99 Euro für PlayStation- und Xbox-Konsolen erhältlich sein. Sie enthält die Standard Edition für die alte und aktuelle Konsolengeneration innerhalb derselben Konsolenfamilie und für dasselbe PlayStation- oder Xbox-Konto***;

• Die Deluxe Edition wird zum Preis von 99,99 Euro sowohl physisch als auch digital für PS4, PS5, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein, sowie digital für PC. Die Deluxe Edition umfasst die Standard Edition sowie das Bad Bunny Bonus Pack plus einen Season Pass für alle fünf DLC-Inhaltspakete nach Veröffentlichung****, den MyRISE Mega-Boost und SuperCharger; die Ruby John Cena Meine FRAKTION-Evo-Karte, Gold Edge-Meine FRAKTION-Karte, Emerald Bianca Belair Meine FRAKTION-Karte, Gold Asuka Meine FRAKTION-Karte und drei Basic Premium Launch Meine FRAKTION-Kartenpakete. Die Deluxe Edition wird ab dem 14. März 2023 verfügbar sein – drei Tage vor der Standard und Cross-Gen Edition*****!

• Die Icon Edition wird zum Preis von 119,99 Euro für PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich sein, inklusive Original-Cover-Art von dem bekannten WWE-inspirierten Künstler Rob Schamberger. Zusätzlich zur Standard Edition und allen Bonusinhalten der Deluxe Edition enthält die Icon Edition das Ruthless Aggression Pack, das die 20-jährige WWE-Karriere von John Cena mit seinem frühen „Prototyp“-Charakter feiert, sowie „Leviathan“ Batista, Entwicklungs-Rookie-Versionen von Brock Lesnar und Randy Orton und die 'John Cena Legacy Championship'- und WrestleMania 22- Unter den zusätzlichen Bonusinhalten sind die Emerald Paul Heyman Meine FRAKTION-Managerkarte und drei Deluxe Premium Launch Meine FRAKTION-Kartenpakete. Die Icon Edition wird ab dem 14. März 2023 verfügbar sein – drei Tage vor der Standard und Cross-Gen Edition*****!

• 'Bad Bunny Bonus Pack'-Vorbesteller-Angebot: Vorbesteller:innen der Standard Edition und des Cross-Gen Digital Bundles erhalten ebenfalls das Bad Bunny Bonus Pack, es enthält Bad Bunny als spielbaren Charakter sowie eine Bad Bunny Meine FRAKTION-Karte der Rubin-Stufe.* Das Bad Bunny Bonus Pack ist bei Veröffentlichung in der Deluxe Edition und Icon Edition.

Wer heute Nacht bei Monday Night Raw dabei ist, erlebt die Premiere des Even Stronger-Showcase-Trailers mit weiteren Informationen und einem Ausblick auf das WWE 2K23-Gameplay.

Weitere Informationen zu WWE 2K23 gibt es auf der offiziellen Website des Spiels, als Fan bei Facebook, bei TikTok, Twitter, Instagram oder als Abonnent:in auf YouTube. Die offiziellen Kampagnen-Hashtags sind #WWE2K23 und #EvenStronger.

Visual Concepts ist ein 2K-Studio. 2K ist ein 100%iges Publishing-Label von Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO).