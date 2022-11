12 neue Anführer:innen und 6 neue Varianten über 6 DLC-Pakete; der Leader Pass ist ohne zusätzliche Kosten für alle verfügbar, die Civilization VI Anthology auf Steam oder Epic Games Store besitzen.

Heute kündigte 2K den Civilization VI: Leader Pass an, einen neuen Season Pass, der 18 neue spielbare Anführer:innen-Varianten für Civilization VI hinzufügt, um den Fans noch mehr Möglichkeiten zu bieten, im begeistert aufgenommenen Strategiespiel zu herrschen. Die Inhalte des Leader Pass werden über 6 DLC-Pakete bereitgestellt, die ab dem 21. November 2022 bis März 2023 auf Windows PC via Steam und Epic, MacOS via Steam und Mac App Store und iOS via App Store erscheinen. Der erste DLC, das Große-Unterhändler-Paket, soll am 21. November 2022 erscheinen.

Der Civilization VI: Leader Pass lockt die Spieler:innen mit neuen Herangehensweisen in Sachen Diplomatie, Krieg, Expansion und mehr aus der Komfortzone. Es gibt 12 in Civilization VI vollkommen neue Anführer:innen und 6 neue Varianten bestehender Herrscher:innen. Sie alle verfügen über eine Auswahl überraschender neuer oder aktualisierter Fähigkeiten und einfallsreiche Agenden, die die Art zu spielen über 5 aufregende Monate der Weltherrschaft verändern werden.

Im Civilization VI: Leader Pass-Bundle sind folgende Pakete enthalten (weitere Informationen zu den einzelnen Anführer:innen folgen, wenn die Veröffentlichung näher rückt):

• Große-Unterhändler-Paket (Paket 1): Ab dem 21. November 2022 kann man sein diplomatisches Geschick mit dem Große-Unterhändler-Paket auf die Probe stellen. Es enthält Abraham Lincoln (Vereinigte Staaten), Königin Nzinga Mbande (Kongo) und Sultan Saladin (Arabien);

• Große-Kommandanten-Paket (Paket 2): Im Große-Kommandanten-Paket führen Tokugawa (Japan), Nader Schah (Persien)3 und Süleyman der Prächtige (Osmanisches Reich) die Truppen zum Sieg;

• Herrscher-von-China-Paket (Paket 3): Die Spieler:innen gründen im Herrscher-von-China-Paket mit Yongle, Qin Shi Huang (Einiger), und Wu Zetian neue Dynastien;

• Herrscher-der-Sahara-Paket (Paket 4): Eine Rückkehr zur Wiege der Menschheit mit dem Herrscher-der-Sahara-Paket, inklusive Ramses (Ägypten), der ptolemäischen Kleopatra (Ägypten) und König Sundiata Keita (Mali)4;

• Große-Erbauer-Paket (Paket 5): Mit dem Große-Erbauer-Paket können die Spieler:innen die Welt besser denn je wieder aufbauen, inklusive Theodora (Byzantinisches Reich)5, Sejong (Korea)6 und Ludwig II (Deutschland);

• Herrscher-von-England-Paket (Paket 6): Die Sammlung der Monarch:innen wird mit dem Herrscher-von-England-Paket um Elisabeth I. (England), Harald Hardråde (Waräger) (Norwegen) und Victoria - Dampfzeitalter (England) erweitert.

Für alle, die Civilization VI Anthology bereits auf Steam für Windows PC/Mac oder Epic Games Store für Windows PC besitzen oder noch kaufen, ist der Civilization VI: Leader Pass ohne zusätzliche Kosten bereits enthalten. Der Civilization VI: Leader Pass wird auch separat auf Steam, im Epic Games Store, Mac App Store und für iOS erhältlich sein.

Weitere Informationen zum Civilization VI: Leader Pass gibt es auf www.civilization.com, als Fan auf Facebook, auf YouTube und wenn man Civilization auf Twitter und https://www.instagram.com/civgame/?hl=en https://www.instagram.com/civgame/?hl=en folgt und mit dem Hashtag #Civilization an den Gesprächen teilnimmt.

Civilization VI ist von der USK ab 12 Jahren freigegeben. Firaxis Games ist ein 2K-Studio. 2K ist ein 100%iges Publishing-Label von Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO).