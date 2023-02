× NBA® 2K23 Season 5: Ab dem 24. Februar gibt es Miami-Vibes

Tyler Herro sorgt mit tropischen Belohnungen und Inhalten für eine heiße Season, brandneue Producer Series-Beats und vieles mehr.

München – 22. Februar 2023 – Heute enthüllte 2K, dass Season 5 in NBA® 2K23 mit neuen Inhalten und Belohnungen in Meine KARRIERE, mein TEAM und The W* diesen Freitag, den 24. Februar startet. NBA 2K23 setzt in Season 5 auch die NBA 2K Producer Series fort, mit einer brandneuen, im Spiel verfügbaren Trackliste und einer Einladung an Künstler:innen aus aller Welt, ihre besten Texte einzureichen.

NBA 2K23 Season 5 heißt die Spieler:innen in Miami willkommen, dem Land der heißen, weißen Strände und des tropischen Dekors, in dem der Sixth Man of the Year, Tyler Herro von den Heats, regiert. Der 23-jährige Spielemacher sorgt in allen Spielen mit seiner Auswahl an dynamischen Fähigkeiten dafür, dass es heiß wird, und in Season 5 kann er sie jetzt als Hauptperson zur Schau stellen. Weitere Inhalte:

• Meine KARRIERE bekommt tropische Belohnungen, die Spieler:innen freischalten können, darunter ein Hawaii-Hemd, Ja Morant-Schuhe und ein brandneues Pocket-Bike, mit dem man durch The City (New Gen) und auf dem G.O.A.T.-Boot (Current Gen) cruisen kann, während man bis auf Level 40 klettert.

• Mein TEAM bringt in Season 5 die allererste Karte mit 99er-Bewertung für das Erreichen von Level 40 in NBA 2K23, einen 'Dark Matter' Tyler Herro. Und zu Beginn der Tour bis Level 40 erhalten die Spieler:innen eine 'Free Agent Miami Heat LeBron James'-Karte. Wie immer gibt es auch in dieser Season jede Menge Belohnungen in Mein Team, man sollte also die ganze Zeit über nach ihnen Ausschau halten. Dazu kommt eine brandneue Domination-Stufe. Außerdem werden mehr als 400 neue Karten hinzugefügt, darunter '‘23 NBA: Serie 2'-Karten mit 30 neuen 'Pink Diamond'-Karten als Belohnung für das Vervollständigen der Sammlung.

• The W* erhält neue Inhalte zu den amtierenden Champions der Las Vegas Aces, darunter eine 'Becky Hammon Head Coach'-Karte, ein T-Shirt und mehr. Zu den weiteren Updates gehören Bekleidungs-Bundles, Spieler-Boosts und mehr.

• 2K Beats setzt die NBA 2K Producer Series mit einer kompletten Season mit brandneuen Beats der Top-Produzenten BoogzDaBeast, JohnG, Kosine, Big Duke, Bizness Boi und WondaGurl fort. Spieler:innen können zu diesen Beats ihre eigenen Texte aufnehmen und sie in den sozialen Medien mit dem Hashtag #NBA2KProducerSeries veröffentlichen, um der Welt ihr Talent zu zeigen.



Alle Details zu Season 5 von NBA 2K23 gibt es im neuesten Courtside Report. NBA 2K23 ist derzeit für PlayStation 5 und PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.

NBA 2K23 wird von Visual Concepts entwickelt und hat eine USK-Altersfreigabe ab 12 Jahren.

Aktuelle Neuigkeiten zu NBA 2K23 gibt es auf TikTok, Instagram, Twitter, YouTube und Facebook.