Das Label erweitert das kommende Portfolio mit einer weiteren spannenden Partnerschaft und enthüllt neue Finanzierungsoptionen für kleinere Projekte mit dem Private Division Development Fund.

Private Division, ein Publishing-Label von Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), feiert heute sein fünfjähriges Bestehen mit der Enthüllung einer Publishing-Partnerschaft mit Bloober Team. Der unabhängige polnische Entwickler ist besonders für psychologische Horrorspiele bekannt und arbeitet mit Private Division an einem noch nicht angekündigten Survival-Horror-Titel. Zusätzlich enthüllte das Label den Private Division Development Fund, über den kleinere, unabhängige Entwicklerteams durch Projektfinanzierung und Mentoring bei der Veröffentlichung ihrer Titel unterstützt werden sollen. Private Division feiert sein fünfjähriges Bestehen mit der Veröffentlichung eines Highlight-Videos seiner internen Studios sowie von Entwicklern, mit denen sie kürzlich für kommende Veröffentlichungen zusammengearbeitet haben.

„Egal, ob wir mit etablierten Entwicklern wie Bloober Team oder kleineren Studios für neue Projekte zusammenarbeiten – wir achten stets darauf, mit Teams zusammenzuarbeiten, die zu den besten der Branche gehören, und wollen sie in ihren mutigen und kreativen Plänen unterstützen“, sagt Michael Worosz, Chief Strategy Officer bei Take-Two Interactive und Head of Private Division. „Es ist wirklich aufregend, unser Portfolio um ein neues Genre zu erweitern, indem wir eines der erfolgreichsten unabhängigen Teams Europas in die Reihen unserer talentierten Entwicklungspartner aufnehmen können.“

Bloober Team ist für die Entwicklung von Horrorspielen wie der Layers of Fear-Reihe, The Medium, Observer und mehr bekannt. Das Team arbeitet aktuell an einem neuen Survival-Horror-Titel, der von Private Division veröffentlicht werden soll. Das Spiel befindet sich in der frühen Entwicklungsphase und ein Erscheinungsdatum wurde noch nicht bekanntgegeben. Die Veröffentlichung ist nicht vor dem Kalenderjahr 2025 zu erwarten. Private Division und Bloober Team freuen sich bereits darauf, in Zukunft weitere Einzelheiten zu diesem Spiel bekanntzugeben.

„Unser nächstes Projekt ist ein spannendes neues Survival-Horror-Spiel, das uns dabei helfen wird, eine führende Rolle in der gesamten Horror-Branche zu übernehmen“, erklärt Piotr Babieno, Chief Executive Officer bei Bloober Team. „Ich bin dankbar für diese Zusammenarbeit mit Private Division. Sie verfügen über eine gewaltige Expertise und das Team ist sehr zugänglich. Für uns fühlt sich das nicht an wie ein typisches „Publisher-Entwickler“-Arbeitsverhältnis. Private Division ist eher ein Freund, der uns unterstützt oder zurückhält, wenn wir es brauchen.“

Neben der Publishing-Partnerschaft mit Bloober Team stellte Private Division außerdem den Private Division Development Fund vor. Dieser bietet eine neue Möglichkeit, Projekte kleinerer Entwickler finanziell zu unterstützen und diesen Teams die Möglichkeit zu bieten, ihre Spiele selbst zu veröffentlichen. Mit dem Private Division Development Fund möchte das Label mehrere Entwickler bei der Umsetzung ihrer kreativen Vision unterstützen, darunter Die Gute Fabrik, Radical Forge und Lost Native.

„Seit wir Private Division vor fünf Jahren vorstellten, haben wir einige vielversprechende Spielideen von kleineren Teams entdeckt, die nicht ganz zu unserem kompletten Publishing-Modell passten“, erinnert sich Blake Rochkind, Head of Business Development bei Private Division. „Wir wussten, dass in der heutigen Welt keine hundertprozentig allumfassende Herangehensweise möglich ist. Es ist nie schön, unglaublichen Spielkonzepten nur aufgrund ihrer Größe eine Absage erteilen zu müssen, und der Private Division Development Fund ermöglicht es uns, einige der besten Ideen der Branche zu finden und zu unterstützen.“

Heute ist der fünfte Jahrestag der Ankündigung von Private Division als neues Publishing-Label von Take-Two, und zur Feier des Tages hat das Team ein Updatevideo zum Private Division-Label veröffentlicht. Dieses Video zeigt das Talent, die Leidenschaft und die Kreativität, durch die sich Private Division und all die Teams auszeichnen, mit denen wir Partnerschaften eingehen. Das Publishing-Team des Labels und interne Studios haben darin ebenso einen Auftritt, wie auch kürzlich unter Vertrag genommene Entwickler, die Private Division in den kommenden Jahren nach vorne bringen werden.