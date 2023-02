× Tony Finaus Traumkurs lädt in PGA TOUR® 2K23 zum Abschlag ein

WM Phoenix Open x PUMA Golf-Bekleidung im Pro Shop und durch Herausforderungen erhältlich.

München – 10. Februar 2023 – 2K und HB Studios kündigten heute einen brandneuen, von Tony Finau, dem Gewinner der 2022er 3M Open, Rocket Mortgage Classic und Cadence Bank Houston Open, inspirierten Traumkurs an.* Der ab sofort frei für alle PGA TOUR 2K23-Spieler:innen verfügbare Finau Fresh Country Club ist ein brandneuer Traumkurs aus der Feder von VctryLnSprts, der auf Ideen vom spielbaren Profi Tony Finau höchstpersönlich basiert.

Der von Bergen, stillen Seen und hoch aufragenden Pinien umgebene Golfplatz erinnert an Finaus Heimat Utah. VctryLnSprts hat dafür gesorgt, dass alle Punkte auf der Wunschliste des spielbaren PGA TOUR 2K23-Profis abgehakt wurden – vom Par-3 Insel-Grün bis zum rechts abknickenden Dogleg. Die Fans können den Kurs bereits jetzt als Vorgeschmack auf ein bevorstehendes Gesellschaftsturnier spielen, das am Montag, den 13. Februar beginnt.** Darüber hinaus hat VctryLnSprts auch ein informatives Video erstellt, das den einzigartigen Kurs-Designer von PGA TOUR 2K23 im Blickpunkt hat, der die Erstellung hochdetaillierter Traumkurse mit einer Vielzahl an individuellen Merkmalen ermöglicht und auch für den Finau Fresh Country Club zum Einsatz kam.

Außerdem gibt es jetzt WM Phoenix Open x PUMA Golf-Bekleidung im Pro Shop, begleitet von einer Herausforderung, bei der man einen Kaktus-Sonnenhut erspielen kann. Bis Sonntag, den 12. Februar um 21:00 Uhr MEZ können Spieler:innen sich die stylische Kopfbedeckung verdienen, indem sie im Modus Meine KARRIERE drei Runden bei den WM Phoenix Open mitspielen. Und im Pro Shop warten auf die Mein SPIELER eine WM Phoenix Open x PUMA Golf-Snapback-Cap, ein Poloshirt, Shorts und Socken.



Die PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition, Tiger Woods Edition und Standard Edition sind jetzt auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™) und Steam erhältlich.

Weitere Informationen zu PGA TOUR 2K23 und 2K gibt es auf https://pgatour.2k.com/2k23/, als Fan auf Facebook, auf dem YouTube-Kanal des Spiels oder bei Twitter, Instagram und TikTok über den Hashtag #PGATOUR2K23.