× Weihnachtsideen: Mit diesen Games schenkt ihr zu Weihnachten Freude

Noch keine Weihnachtsgeschenke für eure Gaming-Freund*innen gefunden? Hier sind die besten Spiele des Jahres für euren Last-Minute-Shopping-Trip!

FIFA 2023

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Android, Stadia und PC

EA SPORTS™ FIFA 23 präsentiert The World's Game. Die HyperMotion2-Technologie sorgt für noch größeren Gameplay-Realismus, Post-Launch-Updates bringen den FIFA World Cup™ der Männer und der Frauen ins Spiel, es gibt neue Frauen-Vereinsmannschaften, Cross-Play-Features* und mehr. Erlebe absolute Authentizität mit über 19.000 Profis, 700+ Teams, 100 Stadien und über 30 Ligen in FIFA 23.

Tiny Tina’s Wonderlands

PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC

In Tiny Tina’s Wonderlands reisen die Schicksalsbringer*innen durch ein außergewöhnliches Tabletop-Reich, in dem Regeln eher Nebensache sind. Gemeinsam mit ihren schrägen Tischgenossen können die Spieler*innen ihre eigenen Multiklassen-Heldenfiguren erstellen. Mit ihnen können sie Beute machen und sich einen Weg durch eine Quest mit seltsamen Monstern und Verliesen voller Schätze ballern, metzeln und zaubern, um den tyrannischen Dragon Lord aufzuhalten. Die vollkommen unberechenbare Tiny Tina führt die Spieler*innen durch die chaotische Fantasy-Welt, die sie zum Leben erweckt hat – eine Welt mit ihren ganz eigenen Regeln, die Tiny Tina gerne auch mal ganz spontan auf den Kopf stellt.

Call of Duty: MW2

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC

​​Call of Duty®: Modern Warfare® II​​ ist die Fortsetzung des 2019er Blockbusters ​​Modern Warfare®​​. Dank der Rückkehr des legendären Anführers Captain John Price, des furchtlosen John „Soap“ MacTavish, des erfahrenen Sergeants Kyle „Gaz“ Garrick und des einsamen Wolfs Simon „Ghost“ Riley können die Spieler:innen erleben, was es genau ist, das Task Force 141 zu dem legendären Trupp macht, der er heute ist.

Sonic Frontiers

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC

Im neuesten rasanten Abenteuer von Sonic the Hedgehog prallen Welten aufeinander! Bei der Suche nach den verlorenen Chaos Emeralds landet Sonic auf einer uralten Insel voller seltsamer Kreaturen. Kämpfe gegen Horden mächtiger Feinde und erkunde eine atemberaubende Welt voller Action, Abenteuer und Geheimnisse. Erreiche völlig neue Höhen und genieße den Nervenkitzel der fünf riesigen offenen Zonen von Starfall Islands. Stürz dich hinein ins Abenteuer, kämpfe mit der Macht der Ahnen und halte diese neuen, geheimnisvollen Feinde auf. Willkommen in der neuen Ära der Sonic-Spiele!

WWE 2K22

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC

Das größte Videospiel in der Geschichte der WWE mit Superstar Rey Mysterio auf dem Cover, der sein 20. Jubiläum als WWE-Superstar feiert. Das Spiel wurde rundum überholt, mit einer neuen Spiel-Engine, neuem Gameplay, der bis dato beeindruckendsten WWE 2K-Grafik, intuitiver Steuerung, mehreren neuen Spielmodi und einer mitreißenden Präsentation. Der abwechslungsreiche Soundtrack wurde vom Executive Soundtrack Producer Machine Gun Kelly kuratiert, der als spielbarer Charakter in einem herunterladbaren Inhaltspaket enthalten ist.

Warhammer 40.000: Darktide

Xbox Series X|S und PC

Entreiße die Stadt Tertium den Horden blutrünstiger Feinde in diesem intensiven, brutalen Action-Shooter. Warhammer 40,000: Darktide ist ein neues Koop-Erlebnis des preisgekrönten Teams bekannt für die Vermintide-Serie. Mit dem Fall von Tertium erheben sich die Ausgestoßenen.

NBA 2K23

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC

NBA 2K23 bietet ein authentisches und hyperreales Basketball-Erlebnis mit brandneuen Gameplay-Innovationen und Animationen, der heiß ersehnten Rückkehr der Jordan Challenge, einer mitreißenden Online-Community-Erfahrung und mehr. Der Titel bietet zahlreiche Ergänzungen und Verbesserungen für Neulinge und Basketball-Veteranen gleichermaßen. Auch die Seasons kehren in NBA 2K23 mit brandneuen Belohnungen und Herausforderungen zurück.

Pokémon Karmesin und Purpur

Nintendo Switch

Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur sind die jüngsten Spiele der Pokémon-Hauptreihe. Sie erscheinen drei Jahre nach Pokémon Schwert und Pokémon Schild, die ebenfalls für Nintendo Switch erhältlich sind. Die neuen Titel, die Neulinge ebenso ansprechen wie Fans der Serie, ermöglichen es erstmals, ein Pokémon-Abenteuer in einer aufregenden, offenen Welt zu erleben.

The Quarry

PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC

The Quarry begleitet eine Gruppe von neun Teenagern, die als Betreuer*innen am letzten Tag des Sommercamps von Hackett's Quarry gestrandet sind. Mit einer Besetzung aus Hollywood-Stars und Horror-Legenden, darunter David Arquette ("Scream"), Ariel Winter ("Modern Family"), Justice Smith ("Jurassic World"), Brenda Song ("Dollface"), Lance Henriksen ("Aliens"), Lin Shaye ("Insidious"), Ted Raimi ("Creepshow") und vielen weiteren können die Spieler*innen in die Rolle jedes der neun Charaktere schlüpfen und durch ihre Entscheidungen eine fesselnde filmische Story aus einem verworrenen Netz von Möglichkeiten schaffen. Dabei kann jede*r zum Star der Show werden - oder sterben, bevor der neue Tag anbricht.

Splatoon 3

Nintendo Switch

Der jüngste Titel der beliebten Action-Reihe spricht erfahrene Farbkämpfer:innen ebenso an wie Neulinge, die zum ersten Mal in die farbenfrohe Welt der Inklinge und Oktolinge eintauchen. Dafür sorgen jede Menge neuer Features sowie bekannte Spielmodi, die erweitert und überarbeitet wurden.

New Tales from the Borderlands

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC



New Tales from the Borderlands versetzt die Spieler*innen in eine tiefgehende, originelle Story voller unerwarteter Wendungen und inniger Emotionen mit klassischem Borderlands-Humor. In der ständig von Krieg heimgesuchten Metropole Prometheas bestimmen die Spieler*innen über das Schicksal dreier Außenseiter, deren Welt durcheinandergewirbelt wird: Die selbstlose Wissenschaftlerin Anu, ihr ehrgeiziger und "raffinierter" Bruder Octavio und die stürmische, mit Frogurt um sich werfende Fran.

Mario Strikers: Battle League Football

Nintendo Switch

In Mario Strikers: Battle League Football auf Nintendo Switch sind gutes Zusammenspiel, Tacklings, Items und doppelt zählende Hyperschüsse der Schlüssel zum Erfolg. Setze im turbulenten lokalen Mehrspielermodus alles daran, zu gewinnen, und schließe dich online mit anderen Spielern zusammen, um euren Club zum besten weltweit zu machen!

Marvel’s Midnight Suns

PS5, Xbox Series X|S und PC (Erscheinungstermine für die Xbox One-, PlayStation 4- und Nintendo Switch-Versionen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben)



Das von Firaxis Games, dem Studio hinter den hochgelobten Civilization- und XCOM-Reihen, entwickelte Marvel's Midnight Suns ist ein brandneues Taktik-Rollenspiel auf der dunkleren Seite des Marvel-Universums. In der Rolle von Hunter führen die Spieler*innen ein außergewöhnliches Team altbekannter Superhelden und gefährlicher übernatürlicher Krieger an, um die apokalyptische Bedrohung zu besiegen. Können Legenden wie Doctor Strange, Iron Man und Blade ihre Differenzen beilegen und als Team bestehen? Um siegreich zu sein, müssen die Spieler*innen Allianzen schmieden und die legendären Midnight Suns als letzte Verteidigungslinie der Erde gegen die Unterwelt in die Schlacht führen.

