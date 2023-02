× Wer schlägt WWE® 2K23 Cover-Superstar John Cena? Im 2K Showcase „Never Give Up“ wird es sich zeigen…

Erstmalig in der Reihe treten Fans in einer interaktiven Sport-Doku als John Cenas härteste Rivalen seiner 20-jährigen WWE-Karriere in den Ring.

München – 16. Februar 2023 – 2K gab heute Details zum 2K Showcase „Never Give Up“ für WWE® 2K23 bekannt, in dem die Spieler:innen eine interaktive Sport-Doku erleben, die entscheidende Momente in der 20-jährigen WWE-Karriere von Superstar John Cena nachstellt. Zum ersten Mal in einem 2K Showcase treten sie dabei als die größten Gegner von John Cena an und müssen beweisen, dass sie das Zeug haben, die unumstrittene WWE-Größe zu besiegen.

Wer mehr über die Prozesse und Herausforderungen bei der Entstehung des Showcase und die komplette Match-Liste erfahren möchte, kann hier den entsprechenden Ringside Report lesen, der diesmal von Dino Zucconi, dem Showcase Lead Designer bei Visual Concepts verfasst wurde.

© oe24 ×

„Never Give Up“ bringt mit legendären Kämpfen und Spielinnovationen frischen Wind ins 2K Showcase:

• John Cenas krasseste Niederlagen: Die Fans können sich John Cena in jedem Abschnitt seiner Karriere stellen – vom unbekannten Youngster, der Kurt Angle beim SmackDown 2002 herausfordert, bis hin zum SummerSlam 2021, als Cena gegen den „Head of the Table“, WWE Universal Champion Roman Reigns, antritt, sowie in vielen Momenten dazwischen.

• Eine interaktive Sport-Doku: In eingestreuten Vignette-Sequenzen kommt „Mr. Hustle, Loyalty, Respect“ höchstpersönlich zu Wort und erklärt die Geschichte und Bedeutung jeder Begegnung.

• Immer wieder neues Gameplay: Man spielt als John Cenas größte und härteste Gegner, wobei jedes Match mit neuen Move-Sets und Strategien für Abwechslung sorgt.

• John Cena im Laufe der Zeit: Über die Jahre hinweg treten die Spieler:innen gegen verschiedene Versionen von John Cena an, von seinem Debüt bis zum Doctor of Thuganomics und dem Idol der „Cenation“, das es mit einigen der abgebrühtesten Superstars aufgenommen hat, die jemals den Fuß in einen WWE-Ring gesetzt haben.

• Slingshot-Technologie: Nahtlose Übergänge zwischen rasantem Gameplay und historischen Live-Action-Sequenzen sorgen für eine zutiefst eindrucksvolle Spielerfahrung.

In den kommenden Wochen werden noch weitere Neuheiten in WWE 2K23 enthüllt.

WWE 2K23 soll am 17. März 2023* für PlayStation®5 und PlayStation®4, Xbox Series X|S und Xbox One sowie über Steam für PC veröffentlicht werden. Weitere Informationen zu WWE 2K23 gibt es auf der offiziellen Website des Spiels, als Fan auf Facebook, indem man dem Spiel auf TikTok, Twitter oder Instagram folgt oder den YouTube-Kanal abonniert. Die offiziellen Hashtags sind #WWE2K23 und #EvenStronger.