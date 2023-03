Die erste Phase des abnehmenden Mondes ist besonders geeignet, um sich von (Alt)lasten, egal ob seelischer oder körperlicher Natur, zu befreien.

Dienstag, 7., bis Montag, 13. März 2023

Dienstag, 0 h, bis Mittwoch, ca. 15 h: zunehmender Mond in Jungfrau, Vollmond Dienstag, ca. 14 h, danach abnehmender Mond



Dating: Kein so guter Zeitpunkt für ein erstes Treffen, warten Sie damit lieber auf die kommende Waage-Tage ab Mittwoch Abend.

Erfolg: Nutzen Sie die Qualität dieser Tage zum Analysieren von Vorgängen und zur Planung von Strategien.

Partnerschaft: Der Mondstand in Jungfrau verleitet zu kleinlichem Verhalten und Kritik. Ab Wochenmitte sieht alles wieder besser aus.

Hund und Katz' & Co: Falls eine nötig ist, spricht Ihr vierbeiniger Liebling zurzeit sehr gut auf eine Entwurmungsbehandlung an.

Wohnen/Haushalt/Garten: Überprüfen Sie Haushaltsgeräte auf ihre Funktionalität und entsorgen Sie, was kaputt ist, oder was Sie nicht mehr brauchen.

Food and Soul: Kohlrabi-Gratin mit Schinkenspeck und Parmesan



Dos and Don’ts:

Bis einschließlich Mittwoch Vormittag noch super Tage für einen Friseurbesuch.

Unbegründete Selbstkritik tut nicht gut, prüfen Sie besonders in diesen Tagen, ob sie berechtigt ist.

Mittwoch, ca. 15 h, bis Samstag, ca. 01 h: abnehmender Mond in Waage



Dating: Love is in the air! Perfekte Voraussetzungen fürs Flirten.

Erfolg: Falls es Unstimmigkeiten am Arbeitsplatz gibt, unterstützt diese Zeitqualität beim Wiederherstellen von Harmonie.

Partnerschaft: Eine super Konstellation, um schöne, sinnliche Stunden miteinander zu verbringen.

Hund und Katz' & Co: Falls Ihr Pferd ungern in den Anhänger verladen wird, ist dies ein sehr guter Zeitpunkt, um es zu trainieren.

Wohnen/Haushalt/Garten: Nutzen Sie die Gunst dieser Tage zum Verschönern Ihrer Umgebung.

Food and Soul: Broccoli-Strudel mit Gorgonzola-Sauce



Dos and Don’ts:

An diesen Tagen ist der Besuch einer kulturellen Veranstaltung, die Beschäftigung mit Schönem (Mode, Kunst, usw.) besonders erbaulich.

Entscheidungen fallen momentan schwerer als sonst. Vorsicht, dass Sie nicht zwischen zwei Stühlen durchfallen!

Samstag, ca. 01 h, bis Montag, ca. 09 h: abnehmender Mond in Skorpion

Dating: Super Tage, um Ihre persönliche Ausstrahlung zur Wirkung zu bringen.

Erfolg: Diese Zeitqualität verleitet zu Intrigenspielen, lassen Sie sich nicht hineinziehen.

Partnerschaft: Eifersuchtsgefühle und Machtansprüche in der Partnerschaft kommen mit Mond in Skorpion stärker an die Oberfläche als an anderen Tagen.

Hund und Katz' & Co: Warten Sie mit der Sterilisation/Kastration von Tieren besser auf die Zeit nach den Skorpion-Tagen, dann ist das Risiko von Komplikationen geringer.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ein gründliches Gießen tut Ihren Pflanzen an diesen Tagen besonders gut.

Food and Soul: Schweinsbraten mit Porreegemüse



Dos and Don’ts:

Diese Tage helfen, um aus einer Krise gestärkt hervorzukommen.

Vermeiden Sie momentan ganz besonders Gedanken und Tätigkeiten, die sie hinunterziehen.

Montag, ca. 09 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Schütze

Dating: Das kann vielversprechend werden!!!

Erfolg: Pflegen Sie wieder einmal Ihre Kontakte ins Ausland.

Partnerschaft: Gute Zeitqualität zum Planen oder Buchen einer gemeinsamen Reise.

Hund und Katz' & Co: Wenn ein Ortswechsel für Ihr Tier vorgesehen ist (neuer Stall, Besitzerwechsel, etc.), ist es momentan ideal dafür, damit die Eingewöhnung an die neue Umgebung gut gelingt.

Wohnen/Haushalt/Garten: Sehr gute Zeitqualität zur Pflege von fruchttragenden Pflanzen.

Food and Soul: Käferbohnen-Salat mit gelbem Paprika, gekochtem Rindfleisch und Kernöl



Dos and Don’ts:

Genießen Sie die optimistischen Vibes, die Sie spüren!

Versuchen Sie nicht, dem Gegenüber Ihre Meinung aufzuoktroyieren, die Tendenz dazu wird momentan gefördert.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at