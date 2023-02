Fertiges abgeben

Die zweite Phase des abnehmenden Mondes sollten wir dazu nützen, loszulassen, Altes hinter uns zu bringen, damit Platz für Neues entsteht. Auch eine super Zeit, um noch zu entschlacken oder Kilos abzubauen.

Dienstag, 14., bis Montag, 20. Februar 2023

Dienstag, ca. 02 h, bis Donnerstag, ca. 06 h: abnehmender Mond in Schütze



Dating: Der Optimismus, der diese Tage prägt, ist eine gute Voraussetzung für neue Beziehungen.

Erfolg: Eine optimale Zeit, um eine Expansion zu planen oder Schritte in diese Richtung einzuleiten.

Partnerschaft: Diese Tage helfen, (vermeintliche) Fehler des Gegenübers zu tolerieren - das kann neuen Schwung in die Partnerschaft bringen.

Hund und Katz' & Co: Wenn Sie ein großes Tier (wie etwa ein Pferd) kaufen wollen, ist momentan ein sehr guter Zeitpunkt.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ideale Tage für die Pflege von fruchttragenden Pflanzen, z. B. Obstbäumen.

Food and Soul: Erbsensuppe mit Würstel



Dos and Don’ts:

Planen oder beginnen Sie eine Aus- oder Weiterbildung, die Vibes sprechen für eine Horizonterweiterung.

Die Zeit-Qualität verleitet dazu, indoktrinieren zu wollen. Bemühen Sie sich um einen objektiven Zugang, wenn es um Lebensphilosophien geht.

Donnerstag, ca. 02 h, bis Samstag, ca. 07 h: abnehmender Mond in Steinbock



Dating: Dates können zurzeit kühler und reservierter ausfallen als geplant.

Erfolg: Die Steinbock-Vibes unterstützen beim Aufarbeiten lästiger, geduldraubender oder konzentrationsintensiver Aufgaben.

Partnerschaft: Es fällt leicht, sich Verantwortung zu teilen, das stärkt die Beziehung.

Hund und Katz' & Co: Perfekte Tage zum Entfernen von Zahnstein bei Ihrem vierbeinigen Liebling (aber auch bei Ihnen!).

Wohnen/Haushalt/Garten: DIE Zeitqualität für das Einbauen/Anbringen von Holztreppen, Holzfenstern, Holztüren oder Holzböden.

Food and Soul: Gebundene Knoblauchsuppe mit Croûtons



Dos and Don’ts:

Sehr gute Zeit, um unerwünschten Haarwuchs zu entfernen.

Achten Sie momentan darauf, Ihre Knie, aber generell Ihr Knochengerüst nicht zu sehr zu strapazieren.

Samstag, ca. 07 h, bis Montag, ca. 06 h: abnehmender Mond in Wassermann

Dating: Messages, die auf "Festklammern" hindeuten, kommen zurzeit nicht gut an.

Erfolg: Gute Tage, um die technische Ausrüstung auf Vordermann zu bringen.

Partnerschaft: Geben Sie einander Freiraum und unternehmen Sie einmal etwas alleine oder mit Freund:innen.

Hund und Katz' & Co: Diese Tage bieten sich an, um einmal etwas Neues zu probieren - z. B. anderes Futter.

Wohnen/Haushalt/Garten: Entrümpeln, Umräumen oder ein ganz neues Konzept für die Wohnung oder Garten lassen sich momentan besonders gut umsetzen.

Food and Soul: Gratin von Broccoli, Karfiol und Grünkern



Dos and Don’ts:

"Spinnen" Sie ruhig einmal neue Ideen, die Zeit-Qualität unterstützt Innovationen.

Bedenken Sie die Konsequenzen, wenn es Sie reizt, in diesen Tagen total aus der Reihe zu tanzen.

Montag, ca. 06 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Fische, Neumond Montag, ca. 9 h, danach zunehmender Mond

Dating: Momentan besteht die Gefahr, dass Sie einer Illusion zum Opfer fallen.

Erfolg: Zurzeit fehlt Ihnen möglicherweise der Blick auf das große Ganze – warten Sie mit wichtigen Entscheidungen besser ein wenig ab.

Partnerschaft: Geben Sie sich einfach einmal gemeinsam Ihren (Tag)träumen hin und genießen Sie es.

Hund und Katz' & Co: Behalten Sie Ihren vierbeinigen Liebling im Auge, an Fische-Tagen kann er sich leichter verlaufen als sonst.

Wohnen/Haushalt/Garten: Eine perfekte Zeitqualität zum Waschen und Reinigen.

Food and Soul: Spinatnocken mit Käse gratiniert



Dos and Don’ts:

Eine Fußreflexzonen-Massage ist jetzt besonders wohltuend.

Alkohol und andere Suchtmittel haben in diesen Tagen eine noch schädlichere Wirkung als sonst.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at