× Den Sonnenskilauf in Kitzbühel genießen

Jede Menge Tarifaktionen und Promotion-Tage bei KitzSki

Sonne und Energie tanken beim Skifahren! Jetzt ist die beste Zeit für ausgiebiges Skivergnügen auf den 233 Abfahrtskilometern von KitzSki, im übrigen „Weltbestes Skigebiet 2022“ und unter anderem „World’s Best Ski Resort Company 2022“. In den urigen Skihütten und modernen Bergrestaurants von Kirchberg, Kitzbühel bis nach Mittersill begegnet den Gästen die typisch alpenländische Gastlichkeit.

Weltcup-Feeling am Kitzbüheler Hahnenkamm

Am Hahnenkamm pulsiert das Weltcup-Feeling 365 Tage im Jahr. Der Blick hinunter in die Gamsstadt verleiht diesem Teil des Skigebietes einen ganz besonderen Charme. Für alle, die einmal in dieses einzigartige Flair eintauchen möchten, empfiehlt sich eine Abfahrt auf der Streif-Familienabfahrt. Infos zu den geöffneten Pisten gibt es auf kitzski.at/pistenstatus.

Bergpanorama vom Feinsten am Kitzbüheler Horn

Seit jeher ist das Kitzbüheler Horn - das sonnigste Teilskigebiet von KitzSki - beliebt bei Familien und Genussskiläufern. Hier gibt es Platz für jede Menge Spaß im Schnee: Der Family Park ist ausgestattet mit einer Funslope, einer Kickerline sowie Geschwindigkeitsmessstrecke, einer Snowtubing Bahn, einem gesteckten Riesentorlauf und vielem mehr.

3+1 Sparangebot in Kitzbühel

Skigenuss zum Bestpreis! 3 Ski-Tage bezahlen + 1 Ski-Tag gratis - nutzen Sie dieses Ticket-Angebot jeweils von Sonntag bis Mittwoch, Montag bis Donnerstag oder Dienstag bis Freitag zu folgenden Terminen: SO, 12.03. bis FR, 17.03.2023 | SO, 19.03. bis FR, 24.03.2023 | SO, 26.03. bis FR, 31.03.2023 und SO, 02.04. bis FR, 07.04.2023

12.03.-10.04.2023: Promotion-Tage bei KitzSki

Von 12.03. bis 10.04.2022 gibt es 15 % Rabatt: montags für alle Damen (Ladies‘ Day), dienstags für alle, die älter sind als 60 Jahre (60+ Skitag) und freitags für alle Herren (Men’s Day). Kinder und Jugendliche erhalten während der Promotion-Tage samstags und sonntags das Tagesticket um € 24,00 pro Kind bzw. € 36,00 pro Jugendlichem.

