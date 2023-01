× 50 ROTE NASEN Läufe in Österreich für mehr Lachen und Lebensfreude

Wenn das kein Grund zur Freude ist: 2022 fanden unter dem Motto „Nase auf und Lauf“ 50 ROTE NASEN Läufe in 7 Bundesländern statt! Den krönenden Abschluss der Laufsaison bildete der Silvesterlauf am 31.12. in Pischelsdorf.

Die Teilnehmer*innen garantierten durch ihre Startspenden in Zukunft noch mehr Clownbesuche und bringen Lachen zu großen und kleinen Patient*innen, in Pflegewohnheime oder in Einrichtungen für geflüchtete Menschen. Aber nicht nur dort sorgen die Läufe für fröhliche Momente: auch abseits der Strecke durfte der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen.

© Sabina Hutter ×

Kinder und Erwachsene, die bunt verkleidet oder musizierend ihre Laufschuhe schnüren, Clowns, die an Laufstrecken motivieren, anfeuern oder kurze Verschnaufpausen versüßen und Laufevents, die statt den sportlichen Erfolgen den Spaß an erste Stelle stellen – all das war 2022 österreichweit keine Seltenheit: 7300 Teilnehmer*innen gingen bei rund 50 ROTE NASEN Läufen in 7 Bundesländern für mehr Lachen und Lebensfreude an den Start und haben dabei unglaubliche 130.600€ für mehr Clownbesuche erlaufen! Die Läufe wurden jeweils von Veranstaltern, Verbänden oder Vereinen vor Ort organisiert und durchgeführt. Und: Nach zwei Jahren Verschnaufpause konnte auch der ROTE NASEN Lauf in Wien endlich wieder stattfinden.

„Mit großer Freude und Dankbarkeit blicken wir auf die Laufsaison zurück und freuen uns, dass sich so viele Menschen für unsere Mission engagieren. Wir bedanken uns herzlich bei den ehrenamtlichen Veranstalter*innen, Sponsor*innen und Helfer*innen und natürlich allen Läufer*innen, die durch ihr wertvolles Engagement fröhliche Clownbesuche sicherstellen konnten! “, so Stefan Marz, Leitung Marketing und Fundraising ROTE NASEN.

© Inge Wawrowsky ×

Auf die Plätze, fertig, Spaß!

Die bunte Laufserie ist ein wunderbares Beispiel dafür, was erreicht werden kann, wenn viele engagierte Menschen mit Durchhaltevermögen ein gemeinsames Ziel verfolgen. Die Sieger*innen der Läufe standen jedoch sowieso bereits im Vorhinein fest: Man findet sie nicht auf der Laufstrecke, sondern im Spital, in medizinischen oder sozialen Einrichtungen und in Pflegehäusern: Kinder, Erwachsene und Senior*innen in Krankheit oder schwierigen Lebenssituationen, die ROTE NASEN tagtäglich mit der Kraft des Humors stärken und aufmuntern.

Ob laufend, walkend, mit dem Dreirad oder im Rollstuhl: bei den ROTE NASEN Laufevents ist alles möglich und erlaubt. Denn hier geht es nicht um sportliche Ergebnisse. So unterschiedlich die Läufe vielleicht waren, eines hatten sie alle gemeinsam: jede/r Teilnehmer*in leistete einen wertvollen Beitrag, andere Menschen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen.

Der Allgemeine Sportverband Österreichs (ASVÖ) ist ROTE NASEN Kooperationspartner und organisiert mit seinen Vereinen ROTE NASEN LÄUFE vor Ort. Ein weiterer Teil der Läufe wird von unabhängigen Gemeinden und (Sport-)Vereinen ausgerichtet. Bei allen Läufen wurde natürlich auf die Einhaltung aller geltenden Vorgaben für Events sowie Abstands- und Hygienerichtlinien geachtet.

© RNL Paul am Lavanttal ×

Fröhliche Aussichten

Auch 2023 kann man sich wieder auf eine bunte Laufserie freuen! Vereine, Gemeinden oder Veranstalter*innen, die einen ROTE NASEN Lauf organisieren möchten oder Läufer*innen können sich unter: www.rotenasenlauf.at anmelden!