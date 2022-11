'Bauer sucht Frau'-Traumpaar: Liebes-Aus bei Antonia & Patrick

Nun ist es endgültig vorbei zwischen Antonia (22) und Patrick (26). Noch im Sommer konnten sie gemeinsam das "Sommerhaus der Stars" gewinnen, doch auch da merkte man schon die Spannung, die in der Beziehung lag.

In einem gemeinsamen, öffentlichen Statement gaben Antonia Hemmer und Patrick Romer ihre Trennung offiziell bekannt. Über zwei Jahre lang galten die Beiden, die sich bei "Bauer sucht Frau" kennengelernt haben, als absolutes TV-Traumpaar. Während der Sendung soll Antonia, welche auch als Model tätig ist, den Bauernhof des Landwirtes freiwillig verlassen haben. Nach den Dreharbeiten soll es dann aber doch noch geknistert haben und so flogen sie in den siebten Himmel.

Dieses Jahr beim "Sommerhaus der Stars", schien die rosarote Brille schon verschwunden zu sein. Das Paar stritt sich ständig und bei Antonia flossen öfters die Tränen, dennoch konnten sie am Ende siegreich die Staffel verlassen. Auf TikTok erklärt das Model den Hintergrund der Trennung näher. Es sei nicht nur die TV-Sendung gewesen, sondern es habe auch private Gründe gegeben.

Es gab auch viele schöne Momente

Unter Tränen meint sie, auch sehr viele schöne Momente gemeinsam mit Patrick gehabt zu haben. Sie sei mit ihm gewachsen und habe viel von ihm lernen können. Zunächst wollte sie die Trennung gar nicht öffentlich bekannt geben, da sie sich derzeit noch nicht stark genug fühlt, um den Shitstorm und die öffentliche Aufmerksamkeit zu ertragen. Sie bittet daher um Rücksichtnahme.