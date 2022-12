Die deutsche Tennislegende wurde gestern aus britischer Haft entlassen.

Es war der Prozess des Jahres: Am 29. April wurde Tennis-Legende und Wimbledon-Sieger Boris Becker (55) wegen Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahre Jahren Gefängnis an einem Londoner Gericht verurteilt. Der deutsche Sport-Star nahm das Urteil mit versteinerter Miene an. In einer neuen Apple-Doku zeigt er aber, wie tief erschüttert er wirklich war.

Donnerstag um 8 Uhr Ortszeit war der Knast-Horror für den 55-Jährigen aber nach nur sieben Monaten als Häftling Nummer A2923EV wieder vorbei: Boris Becker verließ das Huntercombe-Gefängnis in Oxfordshire. Da die Gefängnisse überfüllt sind, wurde Becker vorzeitig entlassen und nach Deutschland geschickt.

Boris Becker gibt großes Comeback-Interview

Kurz nach seiner Rückkehr nach Deutschland stellt sich die deutsche Tennis-Legende in "SAT.1" Fragen, die alle interessieren: Wie war sein Leben im englischen Gefängnis? Wie konnte es dazu kommen, dass er überhaupt ins Gefängnis musste? Was hat er ganz konkret besonders vermisst? Was überraschenderweise gar nicht? Was hat Boris Becker während seines Aufenthaltes im Gefängnis gelernt?

SAT.1 ändert für dieses Gespräch mit Boris Becker seine Prime Time am Dienstag, 20. Dezember. Für die Sondersendung "SAT.1 Spezial. Boris Becker" führt SAT.1 das weltweit einzige Interview mit Boris Becker. Steven Gätjen fragt. Boris Becker antwortet.

SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Boris Becker ist der vielleicht größte Held des deutschen Sports. Wir alle kennen die unfassbaren Höhen und die Niederschläge in seinem Leben. Boris Becker ist uns vertraut. SAT.1 wird nicht über ihn sprechen – sondern mit ihm. Ich freue mich, dass Boris Becker uns sein Vertrauen für das erste und weltweit einzige Interview nach der vielleicht schwersten Zeit in seinem Leben schenkt. Dafür ändern wir gerne unsere Prime Time am Dienstag."