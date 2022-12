Ex-Tennisstar Boris Becker ist nach mehr als sieben Monaten aus einem britischen Gefängnis entlassen worden und nach Deutschland ausgereist.

Boris Becker (55) war Ende April von einem Gericht in London zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäß angegeben hatte. Seitdem saß er ein. Zuerst im berüchtigten Wandsworth-Gefängnis, später im etwas komfortableren Huntercombe Prison. Gestern wurde die deutsche Tennislegende aus der Haft entlassen.

Dass Becker nun Weihnachten wohl mit seiner Familie in Deutschland verbringen kann, verdankt er einer Sonderregel für straffällige Ausländer in Großbritannien, wonach deren Haftstrafe nach einer bestimmten Zeit erlassen wird, wenn sie das Land umgehend verlassen. Dafür kommt jeder ausländische Häftling in Frage, "der bis zu zwölf Monate vor dem frühesten Entlassungszeitpunkt aus dem Gefängnis entlassen und abgeschoben werden kann". Nach britischem Recht können Häftlinge eigentlich erst auf Bewährung entlassen werden, wenn sie mindestens die Hälfte ihrer Gefängnisstrafe verbüßt haben. Eine Rückkehr ins Vereinigte Königreich dürfte Becker zunächst verwehrt bleiben. Doch in Deutschland wird Becker ein freier Mann sein.

Boris Beckers erste Stunden in Freiheit

Am Donnerstag um 9 Uhr (MEZ) in der Früh wurde Becker aus dem Gefängnis entlassen. Ein weißer Vivaro-Transporter mit abgedunkelten Scheiben fuhr mit dem Fahrziel Flughafen Biggin Hill vom Gelände. Um 11. Uhr (MEZ) startete eine Privatmaschine (Cessna Citation 680A) Richtung Deutschland und landete um 12.40 Uhr am Frankfurter Flughafen.

Wen wird Boris als Erstes treffen? Beckers Mutter Elvira (87) lebt im Familienhaus in Leimen. Boris wird dort nicht wohnen, wird sie aber bald treffen. Beckers Sohn Noah (28) ist derzeit noch bei Mutter Barbara (56) in Miami. Sohn Elias (23) war dort ebenfalls zu Besuch, ist aber wieder in New York zum Studium.

Noch-Ehefrau Lilly Becker (46, Mutter von Sohn Amadeus, 12) ist ebenso wie Tochter Anna Ermakowa (22) in London.