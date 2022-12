Boris Beckers Seelenbeichte unter Tränen

Der erste Ausschnitt einer neuen Boris-Becker-Doku beim Streamingdienst ''Apple TV+'' zeigt die tief bewegte Tennislegende.

Verweinte Augen und emotionale Worte: Eine neue TV-Doku über Boris Becker (55) zeigt erschütternde Bilder. "Ich habe meinen Tiefpunkt erreicht. Ich werde sehen, was ich damit anfange", sagt die deutsche Tennislegende in der kurzen Szene, die vorab veröffentlicht wurde – seine Augen sind rot unterlaufen. Der Streamingdienst Apple TV+ zeigt erste Momente aus einer neuen Doku über Boris Becker – sie sind wenige Tage vor seiner Verurteilung aufgenommen. Der kurze Trailer endet mit den Worten: "Es ist Mittwochnachmittag, am Freitag werde ich den Rest meines Lebens kennen."

Drei Jahre hätten die Filmemacher der "Apple TV+"-Doku exklusiven Zugang zu Becker gehabt. Noch hat die zweiteilige Serie keinen Namen. Sie soll "alle Aspekte des Mannes beleuchten", wie es im Trailer heißt. Wann genau die Doku veröffentlicht werden soll, ist noch unklar.

Becker war Ende April von einem Londoner Gericht zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er in seinem Insolvenzverfahren Vermögensbestandteile in Millionenhöhe verschleiert hatte. Er dürfte aber von einer Sonderregel profitieren, wonach ausländische Häftlinge in Großbritannien bereits ein Jahr früher als gewöhnlich entlassen und abgeschoben werden können.