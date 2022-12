Charlbi Dean: Schockierende Todesursache enthüllt

„Black Lightning“- und „Triangle of Sadness“-Darstellerin Charlbi Dean starb im August mit nur 32 Jahren an einer "unerwarteten Krankheit" – nun wurden Details zu ihrem Tod bekannt gegeben.

Der Schock war groß, als Charlbi Dean im August im Alter von nur 32 Jahren starb. Nun hat die Gerichtsmedizin in New York City die schockierende Todesursache bekannt gegeben. Demnach starb die Schauspielerin an einer bakteriellen Sepsis, also einer Blutvergiftung.

Der Bakterientyp Capnocytophaga, an dem Dean erkrankte, sei laut Medienberichten selten und lebe im Maul von Hunden und Katzen, obwohl er die Tiere selbst nicht krankmacht. Die Keime können aber durch Bisse, Kratzer oder engen Kontakt mit einem Hund oder einer Katze auf den Menschen übertragen werden und Krankheiten, einschließlich Sepsis, verursachen. Die Schauspielerin habe die Keime nicht abwehren können, da ihr nach einem Autounfall im Jahr 2009 die Milz entfernt werden musste.