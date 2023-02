DSDS: Jetzt schießt die nächste Jurorin gegen Bohlen

Der DSDS-Streit geht in die nächste Runde. Nach dem "Durchnudel-Skandal", bei welchem Dieter Bohlen es sich mit Katja Krasavice verscherzte, offenbart nun auch Jury-Kollegin Leony, Dieter hätte sie mit einer Putzfrau verglichen.

Der Streit in der aktuellen DSDS-Staffel zwischen den Juroren will einfach kein Ende nehmen.

Erst verscherzt es sich der Pop Titan mit Rapperin Katja Krasavice, jetzt auch noch mit Sängerin Leony.

Diese äußerte nämlich vor wenigen Tagen, Dieter hätte sie vor Sendungs- Beginn mit einer Putzfrau verglichen.

Ein Vergleich, über den sie lachen kann

In einem neuen Instagram-Posting bezieht sich seine Jury-Kollegin nun erneut auf Bohlens Aussage und zeigt dabei Humor. Denn in Putzhandschuhen bekleidet schrubbt Leony den Herd sauber, als sie im nächsten Moment am Klavier ihren Song spielt. Damit setzt die Sängerin eindeutig ein Statement und beweist auch, dass sie über sich selbst lachen kann! Ihre Fans sind jedenfalls begeistert darüber, wie locker Leony mit der Aussage umgeht.

Doch was hat Dieter gesagt?

Um welche Bohlen-Sager ging es überhaupt? Zu Leonys Produzent soll der Pop Titan gesagt haben: "Leony ist schon gut – hat eine schöne Stimme, aber so ein bisschen eine Ausstrahlung wie eine Putzfrau."

Leony allerdings versicherte, sie würde dem 69-Jährigen die "Putzfrau"-Aussage nicht übel nehmen. Er wollte lediglich auf fehlendes Star-Appell hinweisen.

Bohlen selbst erklärte zuletzt in einem Radio-Interview, dass er selbst wohl nicht besonders angetan von den Videos ist. Gerade der Zeitpunkt sei für ihn wenig ideal, so kurz nach dem "Durchnudeln"-Skandal. Dabei verteidigt er sich, da er ja nicht der Sängerin ins Gesicht gesagt hätte, dass sie einer Putzfrau ähnelt, sondern ihrem Produzenten.

Nicht ganz so locker geht Jury-Kollegin Katja Krasavice mit Dieters Kommentaren um. Nun bleibt zu warten, ob es nach der Durchnudel- und Putzfrau-Sager zu einem weiteren DSDS-Jury-Streit kommt.