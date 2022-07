DSDS: Steht die Show vor dem Aus?

Ist die 20. Staffel womöglich die letzte?

Deutschland. 2023 geht die 20. Staffel der deutschen Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" an den Start. Ein Jubiläum also für die RTL-Sendung. Der Sender holte zuletzt Dieter Bohlen in die DSDS-Jury zurück. Wie "Bild" berichtete sei der Vertrag schon unterschrieben – und das ein Jahr, nachdem sich Sender und Chef-Juror trennten und damals aus Insider zu "Bild" sagten: "Das war’s mit der Beziehung Bohlen und RTL komplett." Jetzt ist das Bohlen-Comeback fix. "Der Kontakt ist in all den Monaten nie abgerissen", zitiert die deutsche Zeitung eine RTL-Mitarbeiter.

Trotz Bohlens Rückkehr: Aus für DSDS?

Florian Silbereisen, der Bohlens Nachfolge als Juror antrat, sei über die Pläne nicht eingeweiht worden sein. Es ist daher eher unwahrscheinlich, dass er in der nächsten Staffel neben dem Pop-Titan sitzen wird.

Doch warum RTL den Pop-Titan überhaupt zurückholt ist noch unbekannt. Ist die 20. Staffel womöglich die letzte? Das würde erklären, warum Bohlen noch mal dabei ist.