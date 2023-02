''DSDS'': Streit um Bohlen eskaliert

Sexismus-Eklat: Das ''DSDS''-Urgestein ist bei allen untendurch.

Wirbel. Seit einer Woche sorgt ein sexistischer Spruch von DSDS-Juror Dieter Bohlen für heftige Diskussionen. Es ging um Kandidatin Jill Lange (22), die man bereits aus ihrer Teilnahme von Ex on the Beach kannte. Während sich das Reality-Sternchen bei der Jury vorstellte, ließ Bohlen einen Kommentar los: „Hast du auch irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“

Rap. Auch Jury-Kollegin Katja Krasavice reicht es. Sie veröffentlichte auf TikTok einen Rap, in dem sie mit Bohlen abrechnet. „Du trägst dein Slutshaming wieder mal vor, wie gewohnt, ich trage am liebsten gar nichts außer meiner Vorbildfunktion. Durchgenudelt ohne Abitur verdammt, aber läuft ganz gut der Plan. Heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars“, schießt sie zurück.