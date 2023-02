× DSDS-Streit um Dieter Bohlen eskaliert völlig

Katja Krasavice enthüllt geheime Chats mit Dieter Bohlen.

Der DSDS-Streit um Dieter Bohlen eskaliert nun völlig. Alles fing mit einem Sexismus-Skandal des Pop-Titan an. Bohlen hatte Kandidatin Jill Lange eindeutig sexistisch beleidigt: "Hast du auch irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?"

Video zum Thema: Diss-Rap: Katja Krasavice teilt gegen Bohlen aus

Bohlen brachte mit seinem sexistischen Spruch auch DSDS-Jurorin Katja Krasavice gegen sich auf. Die Musikerin veröffentlichte zuerst auf TikTok einen Diss-Rap und attackierte Bohlen später auf Instagram. „Dieter Bohlen, du alter weißer sexistischer Typ“, schreibt die Musikerin. „Du hattest nicht nur keinen Respekt vor vielen Kandidaten, sondern genauso keinen Respekt vor mir in der Jury. Du hast Leute angegriffen, die genau so sind wie ich.“

Katja legt nach

Am Sonntag veröffentlichte Katja ein rund fünf Minuten langes Video auf ihrem TikTok-Kanal, das es in sich hat. Der Pop-Titan behauptete in dem Radio-Sender unter anderem, er habe keinen privaten Kontakt zu Katja: „Ich glaube nicht, dass ich so doof war, ihr meine Nummer zu geben."

Erst scheisse bauen und danach noch lügen ????????‍♀️

In ihrem TikTok-Video beweist Katja nun genau das Gegenteil. Sie veröffentlicht Chat-Nachrichten, die sie und Bohlen ausgetauscht hätten. Demnach hatte er ihr sogar zuerst geschrieben und wollte eine gemeinsame Nummer aufnehmen.

Am Ende kündigt Krasavice auch noch an, weit mehr gegen den Kult-Juror in der Hand zu haben.