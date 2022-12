Gerade gelandet: Boris Becker wieder in Deutschland

Boris Becker (55) wurde aus der Haft entlassen und ist zurück in der Heimat. Vor wenigen Augenblicken soll der Privatjet in Deutschland gelandet sein.

Wie RTL berichtet, ist der Privatjet mit Boris Becker an Bord nun in Deutschland gelandet. Auch sein Anwalt Christian-Oliver Moser bestätigte Berichte, dass sich der ehemalige Tennis-Profi wieder in der Heimat befindet. Er soll mit einem Privatjet der Firma 'Air Hamburg' in München gelandet sein. Die Maschine vom Typ 'Cessna Citation XLS' war zuvor auf dem Flughafen Farnborough abgehoben.

Boris Becker wurde nach mehr als sieben Monaten hinter Gittern am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr (Ortszeit) aus dem Huntercombe-Gefängnis in Oxfordshire entlassen, nachdem die britischen Behörden den 55-Jährigen abgeschoben hatten. Offenbar ging die ganze Aktion ganz schnell, wie die BILD berichtet. Seine Sachen seien laut dem Bericht noch im Gefängnis. Becker soll sich nicht mehr von seinen Mithäftlingen verabschiedet haben.

Bereits am Dienstag waren Gerüchte aufgekommen, Becker würde sich bereits im Privatjet nach Deutschland befinden. Das entpuppte sich als Falschmeldung, Becker saß zu diesem Zeitpunkt noch hinter Gittern.

Doch nun ist sein Albtraum wirklich vorbei: Der sechsfache Grand-Slam-Turniersieger ist nach fast acht Monaten wieder frei. Am 29. April 2022 war er wegen Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Aus der Tennis-Legende Boris Becker wurde Häftling Nummer A2923EV. Jetzt hat Becker sein Leben zurück – nach dieser einschneidenden Zäsur im Knast startet ein neues Kapitel für den 55-Jährigen.