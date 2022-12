''Mama und Papa haben mit diesen Weihnachtsgeschenken einen Volltreffer gelandet. Vielen Dank'', schreibt Gina Schumacher auf Facebook.

Gina-Maria Schumacher (25) ist erfolgreiche Westerndressurreiterin und passend zu ihrer Passion bekam sie von ihren Eltern, Corinna Schumacher und Formel-1-Legende Michael Schumacher, ein rührendes Weihnachtsgeschenk. Das Paar schenkte seiner Tochter eine besondere Gürtelschnalle. Auf der Facebook-Seite der familieneigenen Ranch in Texas ist ein Foto davon zu sehen:

Die Freude über das Geschenk scheint groß zu sein: ''Mama und Papa haben mit diesen Weihnachtsgeschenken einen Volltreffer gelandet. Vielen Dank'', schreibt Gina Schumacher auf Facebook.

Vorne auf der Gürtelschnalle sind der Name Gina Schumacher, eine Eins in einem großen Stern, das Wort "Million" und ein Dollarzeichen zu sehen. Gina-Maria Schumacher hat in ihrer Karriere bereits mehr als eine Million Dollar Preisgeld im Westernreiten gewonnen.

"Die elf Goldsterne stehen für ihre elf Europameisterschaften, vier Roségoldsterne für die Weltmeisterschaften und ein Stern aus Weißgold", erklärt Designerin Holly Spagnola die Symbolik hinter der Gürtelschnalle.

Das Unternehmen "Holly Spagnola Design" postete Ginas Weihnachts-Überraschung auf Facebook – und zeigte es dabei von all seinen Seiten:

"Wir sind stolz auf Dich. Papa & Mama", steht eingraviert auf der Rückseite der Gürtelschnalle. Verewigt wurde auch das Datum des so besonderen Geschenks: Der 24.12.2022.