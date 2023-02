Haare ab: Sonya Kraus ist kaum wiederzuerkennen

Die deutsche Moderatorin Sonya Kraus hat sich von ihrer blonden Mähne getrennt und ist kaum wiederzuerkennen.

2021 ließ sich Fernsehmoderatorin Sonya Kraus aufgrund einer Brustkrebs-Diagnose beide Brüste abnehmen. Da ihr aufgrund der Chemotherapie die Haare ausgingen, trug Kraus vorübergehend Perücken. Die Haare sind nach dem Ende der Chemotherapie zwar wieder nachgewachsen, doch nun hat sich die Blondine von ihrer in Mitleidenschaft gezogenen Mähne getrennt.

Auf Instagram dokumentierte die Deutsche das Frisur-Makeover in einem Video und zeigt am Ende des Clips das Ergebnis: Ein stylischer, kinnlanger Bob. "Der Weg zum neuen Ich", schrieb sie unter das Posting. Ihre Fans zeigen sich jedenfalls begeistert von Kraus' neuem Look.