Heiße Bilder: Sylvie Meis heizt ihren Fans ordentlich ein

Sylvie Meis (44) teilt auf ihrem Instagram-Kanal gerne hübsche Bilder in eleganten Kleidern oder sportlichen Outfits. Schon länger gab es kein Bikini-Bild mehr - bis jetzt. Und wie sich zeigt, hat sie absolut nichts zu verstecken.

Die niederländische Moderatorin Sylvie Meis (44) ist derzeit in Miami und genießt ihren Urlaub. Ihre Follower auf Instagram (1,4 Mio.) lässt sie gerne daran teilhaben und verdreht dabei wohl einigen den Kopf. Auf mehreren Schnappschüssen zeigt sich die "Love Island"-Moderatorin in einem heißen Bikini vor dem blauen Meer auf einem Balkon.

In zwei Beiträgen präsentiert sie nicht nur ihren trainierten Bauch und ihre schönen Kurven, sondern auch ihre Rückseite, welche mindestens genauso sehenswert ist. Um ihren Körper so fit zu halten, trainiert Sylvie mehrmals in der Woche und teilt davon auch gerne Ausschnitte auf ihrem Social-Media-Account.