Karriere-Ende für Dieter Bohlen

Das TV-Comeback will der Star noch durchziehen, nach der Tour 2023 will er sich dann aber zurückziehen

2023 kehrt Dieter Bohlen ans DSDS-Jurypult zurück. Es ist das ersehnte Comeback für die Fans. Doch nicht nur das: Dieter Bohlen hat auch für nächstes Jahr eine große Tour angekündigt. Jetzt übermittelt er den Fans die traurige Nachricht: Die angekündigte Tour wird die Letzte sein.

Bohlens Abschiedstournee trägt den Namen "Das größte Comeback aller Zeiten", dabei ist der Name unter den nunmehr bekannten Umständen eher unpassend, wenn es doch ein Abschied ist. Dafür hat der Pop-Titan ein gigantisches Geschenk zum Abschluss. Er wird nicht alleine auf der Bühne stehen. Denn Pietro Lombardi tritt als Special Guest auf.

Die Tour startet am 16. April in Berlin und endet am 9. Mai in Wien.