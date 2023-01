Nach DSDS-Skandal: Nächster Rückschlag für Bohlen

Der deutsche Pop-Titan steht zurzeit im Kreuzfeuer der Kritik.

Aufreger. Schock für alle österreichischen Fans von Dieter Bohlen. Sein Konzert in der Wiener Stadthalle am 9. Mai wurde abgesagt. Angekündigt war es als das „größte Comeback aller Zeiten“, doch aus Insiderkreisen ist zu vernehmen, dass der Kartenverkauf dafür nur schleppend voranging und der Veranstalter deshalb die Reißleine gezogen hat. Auf Twitter fragten Fans nach dem Grund für die Absage und Bohlen antwortete darauf nur knapp: „Frag den Veranstalter.“ Auch sein Konzert in Zürich wurde bereits abgesagt.

Sexismus. Darüber hinaus steht Bohlen wegen sexistischen Aussagen als DSDS-Juror im Kreuzfeuer der Kritik. Eine Kandidatin fragte er, ob sie sich „nur durchnudeln“ ließ. In letzter Minute schnitt RTL den Sager aus der Show und berief gestern eine Krisensitzung ein.