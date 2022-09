Rebecca Mir mit Mann und Sohn in Österreich

Das Top-Model gibt in Going am Wilden Kaiser seltene Eindrücke in ihr Privatleben

"Family Time", schreibt Top-Model Rebecca Mir zu einem Schnappschuss mit ihrem Ehemann Massimo Sinato. Klickt man sich durch ihre Bilder durch, sieht man auch ihren Sohn, zwar nur von hinten beim Schaukeln, aber dennoch. So private Eindrücke teilt Mir sonst eher selten. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rebecca Mir (@rebeccamir) Die kleine Familie verbringt gerade eine Auszeit in Österreich und lässt die Seele in Going am Wilden Kaiser baumeln. Vermutlich haben sich Mir und Sinato, wie die meisten Promis, beim Stanglwirt eingebucht. Ihre Fans freuen sich jedenfalls sehr über die seltenen Bilder. "Viel Spaß", "Habt eine schöne Zeit" und "so schöne Bilder" lauten nur drei der unzähligen Kommentare.