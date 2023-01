Einmal mehr sorgte ein sexistischer Kommentar von Dieter Bohlen in der aktuellen Deutschland-sucht-den Superstar-Folge für Schlagzeilen. Jetzt laufen laut ''Bild'' beim TV-Sender Konferenzen, wie mit dem Eklat umgegangen werden soll.

Seit Tagen sorgt ein sexistischer Spruch von DSDS-Juror Dieter Bohlen für heftige Diskussionen. Es ging um die Kandidatin Jill Lange (22), die man bereits aus ihrer Teilnahme von "Ex on the Beach" kennt. Während sich das Reality-Sternchen bei der Jury vorstellt, kam die abschätzige Frage von Bohlen: "Hast du auch irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?" Die aktuelle DSDS-Folge war schon vorab auf RTL+ zu sehen und sorgte deshalb bereits vor der ersten TV-Ausstrahlung für Aufregung.

Sexistischer Bohlen-Kommentar bei DSDS rausgeschnitten

Für Jill ging Bohlens Meldung zu weit. In einer Instagram Story meldet sich die 22-Jährige nach der exklusiven RTL+ Veröffentlichung unter Tränen zu Wort: "Dieter hat mich beleidigt." Außerdem betont sie, dass auch in der RTL+ Ausstrahlung nicht alle fiesen Kommentare von Bohlen gezeigt wurden. Bei der regulären Ausstrahlung fehlte dann aber vom Bohlen-Spruch plötzlich jede Spur. Statt des geschmacklosen Kommentars fragte er Jill lediglich, warum sie denn in Dating-Formaten teilnehmen würde.

RTL-Krisensitzung nach Sexismus-Eklat um Bohlen

Krisensitzung beim TV-Sender. Laut "Bild" laufen bei RTL mehrere Konferenzen zum Hauptthema: Wie soll mit den frauenfeindlichen Sätzen von Bohlen umgegangen werden? RTL soll über Maßnahmen nachdenken: So stehen Statements mit einer deutlichen Abgrenzung zu Bohlens Aussagen sowie sogar eine Entschuldigung von Bohlen im Raum.