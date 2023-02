Schlager-Star Vanessa Mai zeigt sich ohne BH

Sängerin Vanessa Mai lässt mit neuen Aufnahmen tief blicken – die Fans sind begeistert.

Der deutsche Schlager-Star Vanessa Mai (30) zieht wieder einmal alle Blicke auf sich. Dieses Mal begeistert sie ihre Fans mit Aufnahmen eines Fotoshootings am Strand. Die 30-Jährige ist in einem weißen durchnässten Oberteil zu sehen – darunter trägt sie keinen BH. "Jung, verrückt und frei", schreibt die "Wolke 7"-Sängerin zum Instagram-Posting. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen.

Mehr als 47.000 Fans likten den Beitrag. "Wie immer ein Hingucker diese Frau", schreibt ein User begeistert von den Fotos. "Was für schöne Bilder und du bist bildschön. Wünsche dir viel Erfolg bei all deinen Projekten in diesem Jahr", schreibt ein anderer. "Wet-T-Shirt-Contest?", witzelte ein Fan.

Vanessa Mai zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Auf Instagram folgen ihr eine Million User. Der Schlager-Star ist inzwischen auch als TV-Host tätig und hat ihre eigene Show "Not Mai Show". Kürzlich veröffentlichte sie ihre erste Biografie "I Do It Mai Way".