So reagiert Dieter Bohlen auf Katjas Diss-Track

Dicke Luft bei DSDS. In der diesjährigen DSDS-Staffel brennt aktuell die Luft. Für das Drama sorgen aktuell weniger die Kandidaten, sondern vor allem die Jury-Mitglieder. Denn der Streit zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice geht in die nächste Runde.

Zur Erinnerung: Alles begann vor etwa zwei Wochen, als Dieter Bohlen Kandidatin Jill Lange (22) mit dem sexistischen Spruch „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“ angriff.

Die Bohlen-Sager gefiel so einigen nicht. Neben Jill, zahlreichen DSDS-Fans und sogar Stars, äußert sich nun auch Bohlens Jury-Kollegin Katja dazu. In einem knalligen Diss-Track, den die Blondine auch Instagram veröffentlichte, rappt sie: „Ich sitz’ nicht in Jurys rum für ein paar 100K (Abkürzung für 100 000 Euro, d.Red.), sondern um Bitches zu verteidigen. Das war’s. Erzähl’ einer Bad Bitch nicht, was sie niemals wird, nur weil sie Bad Bitch ist. Da sitzt ’ne Multi-Milion-Bad-Bitch neben dir am selben Tisch.“

„Du trägst dein Slutshaming wieder mal vor, wie gewohnt. Ich trage am liebsten gar nichts, außer meiner Vorbildfunktion. Durchgenudelt ohne Abitur verdammt, aber läuft ganz gut der Plan. Heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars.“

Worte, die Katja eindeutig an Dieter richtet.

Doch der Pop-Titan schwieg- zumindest bis jetzt! Denn am Freitagmorgen war er in der Radioshow von 104.6 RTL zu Gast. Dort äußerte er sich kurz und bündig zu dem Diss-Track. „Ich habe das nicht gehört. Ich habe nur gesehen, dass es so was gibt … Ich will mir mit so was nicht den Tag versauen“.

Und "Es gibt Personen und gewisse Sachen, das interessiert mich nicht. Die sind auf einem Niveau außerhalb meines Wahrnehmungssektors.“

Katjas Namen nennt er zwar nicht, jedoch steht fest, dass die Worte ihr gelten.

„Ich glaube nicht, dass ich so doof war, ihr meine Nummer zu geben.“

Auch Kontakt hätte und wolle er zu seiner Jury-Kollegin nicht: „Ich glaube nicht, dass ich so doof war, ihr meine Nummer zu geben.“

Auch für seinen ehemaligen DSDS-Kollegen Michael Wendler (50) findet er fiese Worte „Ich sitze da als Juror und RTL sucht da Leute aus, die ich zum Teil auch Scheiße finde, um da ein bisschen Krawall zu machen. Das war natürlich auch so ... Glaubt ihr allen Ernstes, dass ich gern neben dem Wendler saß?! Das macht RTL, um es spaßig zu machen. Dann sitzt der da und haut irgendwann ab in der Staffel und dann ist auch gut.“

Wir sind jedenfalls gespannt auf das Wiedertreffen von Katja und Dieter. Spätestens in den DSDS-Live Shows werden die beiden schließlich nebeneinander sitzen.