Splitterfasernackt: Cathy Hummels lässt alle Hüllen fallen

''Gerade bin ich alleine, nicht einsam'' – Cathy Hummels genießt ihr Single-Leben sichtlich und zeigt auf Instagram ihren Fans, was sie zu bieten hat.

Seit Jahresende 2022 ist es offiziell: Cathy und Mats Hummels sind geschieden, die Moderatorin und der Fußballstar von Borussia Dortmund gehen endgültig getrennte Wege. Mittlerweile scheint die Moderatorin die Vorzüge ihres Single-Daseins zu schätzen zu wissen: "Wenn man alleine ist, ist man alleine und kann tun und lassen was man mag. Einfach sein", schreibt die 34-Jährige auf Instagram.

"Wenn man einsam ist, dann ist es traurig. Gerade bin ich alleine, nicht einsam, nicht verheiratet, single und mache was ich will", erklärt Cathy weiter und zeigt sich, wie Gott sie schuf, völlig nackt am Beckenrand eines Swimming Pools.

Zuspruch und Kritik auf Nackt-Bild

Die Reaktionen auf das Posting sind zwiegespalten. Zwar erntet Cathy prominenten Zuspruch etwa von Schauspielerin Simone Thomalla ("Lieber allein ... als gemeinsam einsam") oder Lilly Becker ("Super"). Doch es gibt auch deftige Kritik: "Diese Texte unter den Bildern könnte auch von einem Teenie kommen… Es klingt auf jeden Fall nach einem Menschem, der sich vorher noch nie ernsthaft mit tieferen Themen beschäftigt hat", schreibt etwa ein Account.

Eine weitere Userin fragt: "Muss man alles öffentlich machen? Mach doch einfach mal eine Pause und finde zu dir selbst..ganz PRIVAT." Auch im Hinblick auf ihren Sohn Ludwig (4) gibt es Kritik an ihrer Freizügigkeit.

Ein User rät Cathy gar zu einer Insta-Pause: "Leg einfach Mal das Handy ein paar Tage weg Cathy...und leb einfach Mal ein normales Leben wäre vielleicht Mal besser so.... als einfach immer tiefer in den sozialen Medien zu versinken und den Leuten Ratschläge zu erteilen.."

Hat Cathy mit Photoshop nachgeholfen?

Zudem wird in den Kommentaren gemutmaßt, dass das Nackt-Bild bearbeitet sei – in der Tat sind beim Beckenrand und bei Cathys Unterarmen verdächtige Verformungen zu erkennen. Fraglich, ob da lediglich die Bewegungen des Wassers die Ursache sind ...