Streit zwischen Connor und Gottschalk

Thomas Gottschalk beleidigte Sarah Connor öffentlich vor laufenden Kameras

Bei der Jahresrückblick-Ausgabe von "Menschen, Bilder und Emotionen" hätte Sängerin Sarah Connor eigentlich mit anderen Prominenten auf das Jahr 2022 zurückblicken sollen, doch die Musikerin sagte kurzerhand ab, da sie eine Erkältung habe. Per Telefon wurde sie aber dennoch zugeschaltet. „Es tut mir leid, dass ich nicht da sein kann, ich wäre sehr, sehr gerne gekommen“, ließ sie ausrichten.

Wie ein Elefant im Porzellanladen

Thomas Gottschalk stand an diesem Abend erstmals mit Ex-Politiker Karl-Theodor Guttenberg für das TV-Format vor der Kamera. Nachdem er Connor fragte, welche Erkrankung sie im Bett hielte, plauderte er aus, was er im Studio gesagt habe, als er von ihrer Absage erfuhr: „Es war ein Scheiß-Jahr, aber es gibt auch gute Nachrichten. Sarah Connor hat abgesagt.“

Connor selbst äußerte sich mit einem Posting dazu: "Ok, was war denn das gerade", schreibt sie in ihrer Story. Dazu schrieb die den Hashtag "Alte weiße Männer" und "muss ich mir nicht gefallen lassen."