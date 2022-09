Wepper feiert Society-Comeback

Am Tegernsee zeigte sich der Schauspieler jetzt gut gelaunt bei der Eröffnung der Erlebniswelt "Tegernsee Phantastisch"

So lange hat er gekämpft, jetzt kann er wieder lachen. Schauspieler Fritz Wepper (81) ist zurück auf dem Society-Parkett. Bei der Eröffnung der neuen Erlebniswelt "Tegernsee Phantastisch" zeigte er sich strahlend, als wäre nie etwas gewesen. Dabei war Wepper 18 lange Monate wegen seiner Hautkrebs-Erkrankung ans Krankenbett gefesselt. 15 davon in der Klinik (und wiederum neun davon auf der Intensivstation), dann in der Reha. „Ohne die Liebe meiner Familie wäre ich nicht dort, wo ich jetzt bin", sagte er gegenüber Bild.

Wepper sitzt noch zeitweise im Rollstuhl

Für längere Wege greift Fritz Wepper noch zum Rollstuhl. Jetzt muss er noch dreimal in der Woche in die ambulante Reha. Nach all den Strapazen sei er einfach nur froh, wieder unter Menschen sein zu können. ein unglaublicher Kämpfer!