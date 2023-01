'Der musste': Dieser Dschungelkandidat furzte live auf Sendung

Dass Dschungelkandidat Gigi die Fremdschäm-Latte niedrig ansetzen wird, hatte er bereits vor dem Start der Staffel angekündigt. Mit einem lauten Furz vor laufender Kamera setzte er aber neue Ekel-Maßstäbe.

Was war passiert: Die Kandidaten Gigi und Tessa mussten zur Dschungelprüfung. So weit, so normal. In einem ekelerregenden Puppenhaus mussten die beiden Kandidaten nach Sternen für das Camp suchen. Doch der wahre Skandal passierte bereits vor der Prüfung. Die Moderatoren Zietlow und Köppen sind gerade beim Erklären der Dschungelprüfung, als Gigi einfach zu furzen beginnt.

"Sorry, der musste sein", so seine Aussagen nach dem Furz. Zietlow und Köppen sind kurz konsterniert. "Hat schon mal jemand kurz vor der Dschungel-Prüfung vor dir gefurzt?", so Köppen in Richtung Zietlow. Diese verneint. Ganz zum Fremdschämen war der Auftritt bei der Dschungelprüfung dann doch nicht, das Duo eroberte immerhin sieben Sterne.

Kandidat Gigi kündigte ja bereits vor der Staffel an, alle Hüllen fallen lassen zu wollen. Zudem sei er Sex im Dschungel nicht abgeneigt. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie freizügig sich Gigi in den kommenden Tagen noch präsentieren wird.