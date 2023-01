× Dschungelcamp: Jolina erzählt von ihrer Geschlechtsumwandlung

Am Lagerfeuer wurde es emotional: Transgender-YouTube-Star Jolina Mennen erzählte von ihrer Transition.

Der 2. Tag im Dschungelcamp war sehr emotional: Gigi Birofio fand es toll, dass Jolina Mennen von ihrem Mann bei ihrer Transition zur Frau unterstützt wurde – ein echter Liebesbeweis. Auch Papis Loveday sprach über seine Vergangenheit und Familie, vor der er seine Modelkarriere geheim gehalten hat.

Jolinas Weg zur Frau

"Waaaas? Du warst ein Typ", so Gigi, als er hört, wie Jolina Cecilia von ihrer Entscheidung, als Frau leben zu wollen, erzählt. "Du hattest mal einen Penis!" Jolina nickt. "Stark! Geil, Alter!" Jolina ist ergriffen, dass Gigi so reagiert: "Zu hören, dass ihm das gar nicht bewusst war und dass er mich einfach als Jolina wahrgenommen hat, ist genau das, wofür ich jahrelang gekämpft habe."

Gigi Birofio und Jolina Mennen

"Ich war drei, vier Jahre alt und saß mit meiner Mama in der Badewanne und habe sie gefragt, wann wir uns um das Problem zwischen meinen Beinen kümmern", erzählt Jolina ihren Mitcampern und erklärt, wie sehr sie in ihrer Kindheit und Pubertät gelitten hat. Außerdem schwärmt sie von ihrem Mann, der sie während ihrer Transition die ganze Zeit unterstützt hat.

Mit 19 Jahren, noch als Mann, hat sie ihren jetzigen Partner Florian kennengelernt und geheiratet. "Als ich die Hochzeitsfotos gesehen habe, war das für mich der Punkt, an dem ich gesagt habe, dass ich meine Transition anfangen muss. Das hat sich für mich wie die größte Lüge meines Lebens angefühlt. Und dann habe ich mit ihm das Gespräch gesucht." Gigi ist begeistert: "Und der hat alles voll mitgemacht? Voll süß, ey!" In Erinnerung an ihren Mann, der ihre größte Stütze war und ist, kommen ihr die Tränen der Rührung: "Nachdem ich meine ganzen Operationen hinter mir hatte und ich mich richtig angekommen gefühlt habe, hat er mir den zweiten Heiratsantrag gemacht. Er sei es mir schuldig, dass ich schöne Hochzeitsfotos bekomme!" Auch Gigis Augen werden feucht: "Voll die schöne Lovestory, ey!"

Papis erzählt Gigi von seiner Familie und Modelkarriere

Papis erzählt Gigi von seiner Familie ("Ich komme aus einer großen Familie. Mein Vater hat drei Frauen. Wir sind 26 Kinder.") und seinen Anfängen in der Modelwelt: Mailand, Paris, London – Papis war überall. Erzählen konnte er seiner Familie nichts von seiner Karriere, da sein Stamm sehr maskulin geprägt ist: "Das Modeln habe ich vor meiner Familie geheim gehalten. Meine Familie würde das nicht akzeptieren. Mein Stamm ist wirklich sehr konservativ. Das sind Jäger, die sind sehr männlich."

Papis Loveday (l.) und Gigi Birofio

Durch seinen Erfolg hat Papis seiner Familie ein Haus kaufen können: "Es ist mein Sozialprojekt. Meinem Vater habe ich das Haus renoviert. Ich habe hart gearbeitet, um ihn stolz auf mich zu machen. Ich mache alles für meine Familie." Auch wenn es mit der Familie oft nicht einfach ist, schickt er immer weiter Geld. "Was ich nicht verstehe: Du hilfst der Familie, warum meckern die?", entgegnet Gigi.

Der 46-Jährige erzählt weiter, dass er keine Schande für seine Mutter sein möchte und dass er es nicht selbst entschieden habe, schwul geboren zu sein. "Papis strahlt sehr viel, aber in seinem Körper ist er sehr, sehr traurig. Ihm geht es scheiße, ich weiß das. Aber man muss lieben, wen man will – fertig, aus", berichtet Gigi später im Dschungeltelefon.

Tessa musste zur Dschungelprüfung

Tessa Bergmeier musste zur Dschungelprüfung antreten. "Es ist deine zweite Prüfung, ein bisschen wie bei mir – es ist ja auch meine zweite", begrüßt Jan Köppen Dschungelcamperin Tessa. "Ich werde alles geben, aber ich bin auch gespannt", so das Model. "Es wird der Horror", verspricht der Moderator, doch Sonja Zietlow korrigiert: "Nein, es wird das Hor-Rohr!"

Mithilfe von Schraubenschlüsseln muss die 33-Jährige insgesamt zwölf Sterne auf dem Weg durch ein unterirdisches Kanalsystem einsammeln. Im "Heizungsraum" muss Tessa zunächst zwei Bund Werkzeuge in Boxen finden, die unverzichtbar für das spätere Ablösen aller kommenden Sterne sind. Die Boxen meistert sie mit Bravour: Sowohl Schlange als auch Krokodil machen ihr nichts aus. Via Leiter geht es danach in den "Heizungsschacht": Im unterirdischen Kanalsystem geht es durch ein Wasser-"Rohrsystem", das von insgesamt drei Luftkammern unterbrochen wird.

Tessa Bergmeier

Immer wieder spricht sie zu den Tieren: "Ich tu dir nicht weh, Baby, mein kleiner Krebs, kleine Kakerlake in meinem Gesicht. Wenn ich da einmal drauftrete so wie Cosimo auf meinen Fuß, dann ist der durch." Zurück im Trockenbereich ergattert sie zwei Sterne, obwohl sie auch dort wieder Angst hat, Kakerlaken totzutrampeln. Sonja beschwichtigt: "Die halten doch sogar einen Atomkrieg aus." Tessa redet immer wieder zu den Tieren, woraufhin Jan die neue Show "TTT – Tessas Tier-Talk" vorschlägt. An den Krebsen in der zweiten Kammer scheitert Tessa, weil sie auch hier wieder nirgends drauftreten möchte. Zum Ende der Prüfung hat der Dschungelstar drei Sterne erspielt.

"Ich wollte mehr holen, aber ich bin auch nicht enttäuscht von mir", so Tessas Fazit. Von den Mitcampern gibt es für die drei Sterne dennoch Applaus. Und was gibt's nun tatsächlich für drei Sterne? Die Camper bekommen einen Salat, Gurken, Süßkartoffel, Tofu und auch eine Taube.