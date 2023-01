× Ex-DSDS Star blamiert sich im Dschungel Telefon

Einmal mehr sorgt der ehemalige DSDS-Teilnehmer Cosimo für eine peinliche TV-Panne.

Am 5. Tag im Dschungel öffnete sich erstmals Luca Cordalis (55) am Lagerfeuer vor dem Kult-DSDS-Kandidat Cosimo. Der Sohn von Schlager-Star Costa Cordalis erzählte aus dem Leben seines verstorbenen Vaters. Der „Checker vom Neckar" stürzte darauf hin ergriffen ins Dschungel-Telefon, um die letzten Minuten des Gesprächs Revue passieren zu lassen, als er für eine peinliche Verwechslung sorgte.

Cosimo sorgt für TV-Aufreger

Denn plötzlich beginnt er, in Gedenken an den verstorbenen Schlager-Star, seinen, so denkt zumindest Cosimo, Mega-Song zu singen. Doch dabei stimmt er nicht etwa "Anita" an, sondern trällert laut "Griechischer Wein" und sorgt damit für seinen nächsten TV-Lacher. Denn dieser Hit stammt natürlich nicht von Costa Cordalis, sondern von Kult-Legende Udo Jürgens. Damit sorgt Cosimo einmal mehr für Stirnrunzeln und bietet auch den beiden Dschungel-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen ein gefundenes Fressen.