Nach knallharten Prüfungen: Djamila Rowe ist Dschungelkönigin 2023

Für die drei Dschungelstars Djamila Rowe, Lucas Cordalis und Gigi Birofio ging es am Sonntag um die Dschungelkrone, mit dem besten Ende für Djamila. Sie konnte sich gegen ihre Mitbewohner im Dschungel durchsetzen und ist nun die neue Königin des Dschungels.

Alle drei Finalisten wollten nicht nur die Dschungel-Krone, sondern auch 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Um 00.09 Uhr stand schließlich fest, dass Lucas Cordalis Drittplatzierter ist und als Erster das Dschungelcamp an diesem Tag verlassen muss. Dann blieben noch Gigi und Djamila übrig, die sich in den Armen lagen. Djamila konnte kaum fassen, dass sie unter die letzten Zwei gekommen war: "Glaubst du nicht, die haben sich verzählt? Ich kann das nicht glauben." Die beiden gönnten sich den Sieg gegenseitig.

Dann die Bekanntgabe: Beauty-Queen Djamila Rowe (55) wurde zur Dschungelkönigin 2023 gekrönt. Sie kann es zunächst nicht fassen, sagt immer wieder: "Mir ist schlecht!" Dann bricht sie vor Emotionen überwältigt in Tränen aus. Vor Freude weinend kommt sie im Baumhaus an. Dann wird sie von Sonja und Jan gekrönt. "Danke an alle, die meine Seele erkannt haben, die nicht nur auf Äußerlichkeiten geachtet haben. Am Anfang dachte ich, ich sei unsichtbar."

Finale an Dramatik nicht mehr zu überbieten

Die finale Sendung war nicht nur ob der Entscheidung an Dramatik nicht mehr zu überbieten. Es gab, wie bereits Tradition, für alle drei Finalteilnehmer eine eigene Dschungelprüfung. Diese sollen die Vorspeise, den Hauptgang und die Nachspeise für die Dschungel-Insassen sichern.

Djamila musste in alter Dschungeltradition in das Glasaquarium. Nachdem sie ihren Kopf mit Schnorchel und Taucherbrille in ein Aquarium stecken muss und ihr nach und nach Tiere ins Becken gelassen werden, versagen bei Djamila die Nerven. "Ich habe ganz viel Wasser in den Mund bekommen. War wohl nix", so die 55-Jährige nach dem Ziehen der Notvorrichtung. Durch das freiwillige Aufgeben gibt es für sie in der finalen Prüfung keine Sterne. Also gab es für die Kandidaten keine Vorspeisen.

© RTL / Stefan Thoyah ×

Gigi musste verschiedene "Delikatessen" verzehren

Besser lief es für Dschungel Badboy Gigi. Er musste verschiedene "Delikatessen" des australischen Dschungels verzehren. Zehn Teller für fünf Gänge werden dem Reality-Star nacheinander serviert. Vom Schweine-Uterus bis zu den Ziegenaugen versucht Gigi alles in seinen Magen zu bekommen. Für die Tortur bekam Gigi schlussendlich drei Sterne. "Das ist eine richtige Top-Leistung im Finale", lobt ihn Kommentator Jan. Der Hauptgang war damit für alle gesichert.

© RTL / Stefan Thoyah ×

Für die Nachspeisen sollte Lucas Cordalis sorgen. Er musste sich in einen gläsernen Sarg legen, der mit zehntausenden von kleinen Tieren befüllt wurde. Insgesamt musste er 15 Kilogramm Mehlwürmern, 25.000 Kakerlaken und mehreren Dutzend Ratten aushalten. Ohne zu zucken, übersteht Cordalis schließlich die Zeit und holt alle vier Sterne.

© RTL / Stefan Thoyah ×

Nachspeise plus ein persönliches Goody für Cordalis

Für jeden Teilnehmer eine Nachspeise plus ein persönliches Goody für Cordalis. Das Essen verkommt dann zu einem Gaumenschmaus für die Teilnehmer. Für Djamila gibt es Spaghetti Bolognese, für Lucas Cordalis ein Steak und für Gigi Penne Carbonara.

© RTL ×

Doch dies war nur die Ruhe vor dem Sturm. Am Sonntagabend entschieden die Zuschauer über ihre neue Dschungelkönigin. Und diese hatte sich nach zwei Wochen Australien den Titel auch verdient. Nach der Bekanntgabe der Moderatoren war Djamila Rowe begeistert, konnte ihr Glück nicht fassen. Auch für die Zuseher haben die langen TV-Abende damit ein Ende, ehe es 2024 auf ein neues in den australischen Dschungel gehen wird.