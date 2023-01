Tessa und Cosimo verhauen Dschungelprüfung

Ziemlich besudelt machten sich Tessa und Cosimo mit zwei Sternen im Gepäck auf den Weg zurück ins Camp.

Gleich bei ­ihrer ersten Challenge schaffte es Ex-GNTM-Star Tessa Bergmeier, nur drei von insgesamt zwölf Sternen für ihr Team zu holen. Sie brach die Prüfung im dunklen Schacht ab, weil sie Angst hatte, auf Kakerlaken zu steigen und diese totzutrampeln. Immer wieder sprach sie mit den Krabbeltieren und entschuldigte sich bei ­ihnen. Probleme bereitet Tessa auch das Wasser im Camp. „Das Wasser ist so ekelhaft, das schmeckt nach Asche. Das kann ich nicht trinken“, so das Model. Claudia Effenberg stellt dazu nüchtern fest: „Tessa passt hier nicht rein.“

Erneut erwischte es Tessa

Auch am dritten Tag erwischte es Tessa erneut. Bei der "Shitstorm"-Prüfung regnete es Fleischabfälle, Maden, Schleim und Kakerlaken auf sie und Partner Cosimo herab. Tessa und Cosimo saßen sich bei dieser Prüfung in einem verdreckten Toilettenhäuschen auf zwei Kloschüsseln gegenüber. Die beiden mussten insgesamt zwölf Fragen abwechselnd beantworten. Für jede richtig buchstabierte Antwort gab es einen Stern, für jede falsche eine von oben fallende Ladung Schleim, Innereien, Melasse, Kakerlaken, Maden oder Federn.

Die Prüfung ging los und dank Cosimo war es schnell ein nicht mehr ganz so ein stilles Örtchen: Der 41-Jährige schrie wie am Spieß – und so richtig gut lief es für die beiden beim Buchstabieren auch nicht. Tessa wollte Cosimo nach den ersten Ladungen mehrmals überreden, die "Shitstorm"-Dschungelprüfung abzubrechen, aber Cosimo bat sie, durchzuziehen. Als dann Fleischabfälle herunterfielen, versuchte Cosimo seine Mitspielerin zu besänftigen: "Das ist nur Essen!"

Buchstäblich nicht abgeliefert!

Zwei Lösungswörter wurden korrekt buchstabiert. Ziemlich besudelt machten sich Tessa und Cosimo mit zwei Sternen im Gepäck auf den Weg zurück ins Camp.