Gewalt-Drama um Ex-Miss Mazepa

Der Rosenkrieg rund um Katharina Mazepa findet noch immer kein Ende.

Gefecht. „Stalking, Überwachung, verbale und physische Attacken“ – diese Vorwürfe stehen gegen den Ex-Mann von Austro-Model Katharina Mazepa (27) im Raum. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die in Amerika frei zugänglich sind. Es sei einmal gar so weit gegangen, dass er ihr „ein blaues Auge verpasst“ habe. Er sei „mitten in der Nacht“ betrunken nach Hause gekommen und habe sie bedroht.

In den Unterlagen steht weiters, dass Katharina Mazepa „Angst vor ihm“ habe und jetzt aber einen sicheren Ort gefunden habe, an dem er sie nicht finden könne.

Zukunft. Auch ihre Telefonnummer habe sie geändert. Im ÖSTERREICH-Talk erzählt die Ex-Miss-Vienna, dass sie seit einer Weile mit ihrem neuen Freund Lenny Hochstein zusammenwohne. Der Schönheitschirurg lebt gerade selbst in Scheidung von seiner berühmten Ex, Lisa Hochstein (Real Houswives of Miami). „Ich möchte einfach, dass wir alle demnächst abschließen können“, gibt sich Katharina hoffnungsvoll.